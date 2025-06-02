Очень много жителей Латвии на этих выборах в самоуправления решили голосовать по почте

По состоянию на 10 мая KNAB принял три решения по административным делам, связанным с нарушением правил предвыборной агитации: два — о применении административных ресурсов государственных или самоуправленческих учреждений, и одно — о нарушении правил объявления о размещении агитационных материалов. Однако Цируле не раскрыла, какие партии или лица были объектами этих решений. Сейчас число решений уже больше, но она не уточнила, сколько именно.