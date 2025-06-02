Очень много жителей Латвии на этих выборах в самоуправления решили голосовать по почте
Очень много граждан в этом году подали заявки на голосование по почте из-за рубежа, в понедельник сообщила журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Саулите.
Не все голоса дойдут до урн
Голосовать по почте граждане Латвии за границей могли, заранее подав заявку через портал Latvija.lv. В день выборов госпредприятие Latvijas Pasts развезет эти голоса по соответствующим самоуправлениям, чтобы они могли быть учтены. Однако, если голос дойдет до Латвии позже дня выборов — 7 июня, он засчитан не будет.
На предыдущих муниципальных выборах, которые проходили по-другому — сначала в Риге были внеочередные выборы, а затем плановые в других самоуправлениях, на голосование по почте из-за рубежа подали заявки менее 200 человек, а признаны действительными были менее 150 бюллетеней. А в этих выборах число заявок достигло 2245.
«Это очень большой рост. Но это не значит, что все голоса отправлены и все будут признаны действительными», — отметила Саулите.
В целом на этих муниципальных выборах право голоса имеют 1 377 183 жителя. «Много, но сколько придет — это уже зависит от самих людей», — сказала руководитель Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе. Она не смогла точно сказать, изменилось ли количество избирателей по сравнению с предыдущими выборами.
KNAB работает с сигналами
Заместитель руководителя Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Инета Цируле признала, что этот предвыборный период был для бюро весьма напряженным. KNAB получил более 300 различных сигналов о нарушениях агитации, чаще всего — о незаконном использовании государственных и муниципальных ресурсов в предвыборный период. После более глубоких проверок KNAB начал 23 административных производства, из них 13 — по фактам использования государственных и самоуправленческих ресурсов.
По состоянию на 10 мая KNAB принял три решения по административным делам, связанным с нарушением правил предвыборной агитации: два — о применении административных ресурсов государственных или самоуправленческих учреждений, и одно — о нарушении правил объявления о размещении агитационных материалов. Однако Цируле не раскрыла, какие партии или лица были объектами этих решений. Сейчас число решений уже больше, но она не уточнила, сколько именно.
Цируле также призвала жителей критически относиться к скандальным видео или аудиозаписям, появляющимся в интернете в преддверии выборов — возможно, они созданы с помощью инструментов искусственного интеллекта с целью манипуляции общественным мнением. В этом году партии также обязаны указывать, если они используют ИИ в агитации.
Специально обученные сотрудники
В пятницу, 6 июня, и в день выборов, 7 июня, наступает так называемый «тихий период» предвыборной агитации, когда партиям запрещено размещать агитацию. Если жители заметят случаи агитации, их просят сообщать об этом в KNAB.
На этих выборах введена новая Платформа выборов и особое внимание уделено соблюдению требований безопасности. Члены избирательных комиссий прошли специальное обучение. Сотрудники участков обучены действовать и в случае технических неполадок или, например, отключения электричества. Саулите подчеркнула, что если по какой-либо причине на участке не удастся отсканировать удостоверение личности избирателя, данные паспорта или ID-карты будут введены вручную.
Напоминаем, что на этих выборах впервые будут использованы новые бюллетени. Здесь можно найти подробную инструкцию, как голосовать на выборах 7 июня.
Между тем уже сегодня в Латвии начинается предварительное голосование. В 17 часов избирательные участки по всей стране открывают двери для граждан, желающих заранее отдать свой голос.