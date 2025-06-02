В Стамбуле пройдут переговоры между Украиной и РФ. Что от них ждать?
В понедельник в турецком городе Стамбуле состоится вторая с 2022 года прямая встреча российских и украинских официальных лиц по вопросам мира, однако стороны по-прежнему далеки от соглашения.
Президент США Дональд Трамп потребовал от России и Украины достичь мира, но пока этого не произошло, и Белый дом неоднократно предупреждал, что США «отойдут в сторону» от конфликта, если стороны окажутся слишком упрямыми, чтобы заключить мирное соглашение. Первая встреча 16 мая завершилась крупнейшим обменом военнопленными за все время войны, но не принесла признаков мира — даже временного прекращения огня: обе стороны лишь озвучили свои стартовые позиции.
"Во втором раунде переговоров Украину будет представлять министр обороны Рустем Умеров. Российскую делегацию вновь возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, который после первой встречи процитировал Наполеона Бонапарта, заявив, что «войну и переговоры следует вести одновременно», - сообщает Reuters.
В воскресенье Украина совершили одну из самых дерзких атак за всю войну, поразив стратегические российские военные объекты, включая дальние бомбардировщики в Сибири. В ответ, по данным украинских ВВС, Кремль направил 472 дрона в сторону Украины — рекордное количество за одну ночь с начала войны.
Идею прямых переговоров предложил президент Владимир Путин после того, как Украина и европейские державы потребовали от него согласия на прекращение огня, на что Кремль ответил отказом. Путин заявил, что Россия сначала подготовит меморандум с основными условиями возможного мирного соглашения, и только после этого будет готова обсуждать перемирие. Киев, в свою очередь, сообщил в выходные, что до сих пор не получил проект российского меморандума. Однако, по словам Мединского, в воскресенье Россия получила украинский проект меморандума, и Москва даст на него ответ в понедельник.
Как ранее сообщил специальный посланник Трампа Кит Келлог, стороны представят в Турции свои документы с изложением условий мира. Однако после трех лет войны очевидно, что позиции Москвы и Киева по-прежнему сильно расходятся. Келлог отметил, что в переговорах примут участие и представители США, а также Великобритании, Франции и Германии, хотя уровень их участия пока не уточняется.
В июне прошлого года Путин изложил свои начальные условия для немедленного прекращения войны: Украина должна отказаться от вступления в НАТО и вывести войска со всей территории четырех украинских регионов, которые Россия считает своими и частично контролирует.
По данным Reuters, украинские переговорщики представят в Стамбуле проект «дорожной карты» по достижению устойчивого мирного урегулирования. Согласно документу, не должно быть никаких ограничений на военную мощь Украине после заключения мира, не предполагается международного признания российской власти над оккупированными территориями, и предусмотрены репарации со стороны России. Документ также гласит, что текущая линия фронта будет отправной точкой для переговоров по вопросам территорий. На сегодняшний день Россия контролирует чуть менее одной пятой территории Украины — около 113 100 квадратных километров, что примерно соответствует размеру американского штата Огайо.