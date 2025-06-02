В Стамбуле пройдут переговоры между Украиной и РФ. Что от них ждать?

Идею прямых переговоров предложил президент Владимир Путин после того, как Украина и европейские державы потребовали от него согласия на прекращение огня, на что Кремль ответил отказом. Путин заявил, что Россия сначала подготовит меморандум с основными условиями возможного мирного соглашения, и только после этого будет готова обсуждать перемирие. Киев, в свою очередь, сообщил в выходные, что до сих пор не получил проект российского меморандума. Однако, по словам Мединского, в воскресенье Россия получила украинский проект меморандума, и Москва даст на него ответ в понедельник.