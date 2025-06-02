Поймана за рулем в состоянии опьянения: идет суд по делу экс-главы Cēsu alus Эвы Сиетиньсоне, Затлерса вызывать отказались

Во время перерыва судебного заседания, на просьбу ответить на вопросы, связанные с уголовным делом и тем, как случившееся нарушение повлияло на ее жизнь, обвиняемая и ее адвокат в разговоре с Kas Jauns заявили, что не будут давать комментарии. С любыми вопросами, по их словам, следует обращаться к специалисту по связям с общественностью Ивете Дзерве, которая также сопровождала Эву в суд. Сиетиньсоне лишь сказала: