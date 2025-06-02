Поймана за рулем в состоянии опьянения: идет суд по делу экс-главы Cēsu alus Эвы Сиетиньсоне, Затлерса вызывать отказались
В мае Рижский городской суд рассматривал уголовное дело бывшего председателя правления Cēsu alus Эвы Сиетиньсоне, задержанной за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. В суде прозвучали и новые подробности инцидента.
Бывший руководитель AS Cēsu alus Эва Сиетиньсоне 13 декабря 2023 года была остановлена за рулем автомобиля Lexus, когда ехала по улице Краста. В ее крови была зафиксирована концентрация алкоголя — 2,66 промилле. Тогда Сиетиньсоне объяснила свое поведение так:
«У меня в жизни был очень тяжелый период, а здоровье создавало чрезмерное напряжение — так и получилось. Я глубоко сожалею о случившемся».
На слушание, как отметил журнал Kas Jauns, Сиетиньсоне пришла лично. Она признала предъявленное обвинение и подтвердила, что сожалеет о случившемся, полностью признав фактические обстоятельства дела. Судья Лиените Мелдриня уточнила, остаются ли споры по поводу количества промилле, на что Сиетиньсоне ответила: споров нет.
Суд отказал в вызове Затлерса в качестве свидетеля
Эва Сиетиньсоне и ее адвокат просили провести заседание в закрытом режиме, ссылаясь на возможность разглашения личных и медицинских данных обвиняемой, а также на интересы несовершеннолетнего ребенка. Однако прокурор Марис Гарьянис настаивал, что слушание должно быть открытым. Суд, выслушав обе стороны, отклонил ходатайство о закрытом процессе, не найдя оснований отступать от принципа открытости.
Также суд отказал в просьбе Сиетиньсоне и ее адвоката вызвать двух свидетелей, которые могли бы охарактеризовать личность обвиняемой за длительный период времени. Один из упомянутых свидетелей — коллега Сиетиньсоне по работе Дита Слока (нынешняя председатель правления AS Cēsu alus), второй — дедушка дочери обвиняемой, бывший президент Латвии Валдис Затлерс.
Оценка стоимости автомобиля
Сиетиньсоне и ее адвокат подали в суд 11-страничный пакет документов с информацией, характеризующей личность обвиняемой: благодарственные письма, грамоты и государственные награды, полученные ею с 2007 года в качестве руководителя Cēsu alus. Также был подан отчет бухгалтерии предприятия о стоимости автомобиля, за рулем которого Сиетиньсоне находилась в состоянии опьянения.
В деле стоимость автомобиля была определена примерно в 42 000 евро, но адвокат отметил, что с тех пор прошло время, и ее рыночная стоимость снизилась до 8273 евро и 80 центов. Поэтому до следующего заседания будет проведена проверка по вопросу стоимости транспортного средства.
Как известно, Уголовный закон предусматривает конфискацию автомобиля, если человек управлял им в состоянии опьянения. Если машина принадлежит другому лицу, то с виновного взыскивают полную или частичную стоимость этого транспортного средства.
Перерыв до сентября
Чем все закончилось на этот раз? Адвокат подал суду ходатайство о составлении оценочного заключения, которое могла бы подготовить Государственная служба пробации, поскольку в данном деле стоит вопрос о виде и мере наказания, которое следует применить к обвиняемой за совершенное ею преступление. Суд, рассмотрев ходатайство защитника, решил удовлетворить его и запросить соответствующее заключение от службы пробации. В связи с этим было объявлено, что дело приостанавливается до 5 сентября этого года.
Во время перерыва судебного заседания, на просьбу ответить на вопросы, связанные с уголовным делом и тем, как случившееся нарушение повлияло на ее жизнь, обвиняемая и ее адвокат в разговоре с Kas Jauns заявили, что не будут давать комментарии. С любыми вопросами, по их словам, следует обращаться к специалисту по связям с общественностью Ивете Дзерве, которая также сопровождала Эву в суд. Сиетиньсоне лишь сказала:
«Какими бы снаружи сильными мы ни казались, бывают ситуации, которые способны нас сломать и подтолкнуть к непростительным ошибкам. Это, конечно, не оправдание моих действий. Но это суровый урок, чтобы я могла встать и идти дальше».
Что грозит Эве?
Эва Сиетиньсоне предстала перед судом по части 1¹ статьи 262 Уголовного закона — за вождение транспортного средства или обучение вождению, если концентрация алкоголя в крови по результатам анализа превышает 1,5 промилле, либо за вождение под воздействием наркотических, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ. Наказание за это преступление: лишение свободы сроком до одного года, либо краткосрочное лишение свободы, либо пробационный надзор с обязательным лишением водительских прав на срок до пяти лет.