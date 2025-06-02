В Польше выбрали нового президента - евроскептика и трамписта

Эта победа рассматривается как своеобразная месть консерваторов, потерпевших поражение на парламентских выборах в октябре 2023 года, и может стать настоящей катастрофой для центристско-правой коалиции во главе с бывшим председателем Европейского совета (2014–2019) Дональдом Туском. У нового президента будет право вето, и он сможет блокировать законодательные инициативы правительства, тем самым усилив блок националистических лидеров в Центральной и Восточной Европе. Эксперты допускают, что победа Навроцкого может привести к досрочным парламентским выборам в Польше.