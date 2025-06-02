В Польше выбрали нового президента - евроскептика и трамписта
С результатом в 50,89% голосов новым президентом Польши стал 42-летний евроскептически настроенный историк Кароль Навроцкий, поддержанный национал-консервативной партией «Право и справедливость» (PiS). Либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил немного меньше — 49,11% голосов избирателей.
Эта победа рассматривается как своеобразная месть консерваторов, потерпевших поражение на парламентских выборах в октябре 2023 года, и может стать настоящей катастрофой для центристско-правой коалиции во главе с бывшим председателем Европейского совета (2014–2019) Дональдом Туском. У нового президента будет право вето, и он сможет блокировать законодательные инициативы правительства, тем самым усилив блок националистических лидеров в Центральной и Восточной Европе. Эксперты допускают, что победа Навроцкого может привести к досрочным парламентским выборам в Польше.
«Сам Навроцкий признал, что его главной задачей будет блокировать правительство Туска, хотя это не значит, что он не понимает, что такое президентские обязанности», — предостерегал перед выборами ректор Вислинского университета, политолог Вавжинец Конарский.
Навроцкий родился в Гданьске, имеет степень доктора истории и в области управления проектами. С 2017 по 2021 год он возглавлял Музей Второй мировой войны в Гданьске, а затем стал президентом Института национальной памяти Польши. Его работы о роли СССР в послевоенной Польше и решимость демонтировать советские памятники привели к тому, что Россия внесла его в список разыскиваемых лиц.
30 апреля 2025 года Навроцкий посетил Вашингтон, где был запечатлен в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Он позиционирует себя как защитник традиционных польских ценностей, выступает на стороне администрации Трампа и скептически относится к Европейскому союзу. Без колебаний он подписал меморандум ультраправого лидера Славомира Менцена, занявшего третье место в первом туре президентских выборов 18 мая 2025 года. Документ предусматривает блокирование вступления Украины в НАТО, сохранение действующих законов об оружии и отказ от повышения налогов в Польше.
Согласно Конституции Польши, нынешний президент страны Анджей Дуда не может баллотироваться на третий срок. Его второй и последний пятилетний срок полномочий завершится в августе. В этих президентских выборах Дуда, ранее сам бывший членом PiS, выразил поддержку Навроцкому.