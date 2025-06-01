"Никто ничего не мог сказать о моей родственнице": в больнице Страдиня женщина провела последние дни жизни без ухода и помощи

Сармите нашла крестную лежащей на полу совершенно голой. Казалось, что пожилая женщина легла спать и упала. Дочь Сармите сразу вызвала скорую помощь и пошла встречать бригаду на улицу. «Скорая приехала довольно поздно. Дочери пришлось звонить повторно, так как она подумала, что указала неверный адрес, - рассказывает Сармите. - Разговор был странный - будто мы в чем-то виноваты. Когда уже готовили к транспортировке в больницу, спросили: «У вас есть памперс, чтобы ей надеть?» Я сказала, что она никогда не носила памперсы. Она была самостоятельной, ходила в магазины. У нее был социальный работник, который приходил два раза в неделю, но в остальном она справлялась сама. «Как вы себе это представляете? Она испачкает нашу скорую помощь сейчас?» - Я спросила: а что делать, где взять?» - вспоминает Сармите.