В России за ночь обрушилось два моста, один упал прямо на пассажирский поезд: причиной называют подрывы
Поздно вечером 31 мая в Брянской области обрушился автомобильный мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд с 388 пассажирами внутри. Позже произошло обрушение еще одного моста - в Курской области.
Первый инцидент произошел в 22:44 на перегоне "Пильшино — Выгоничи", где железнодорожные пути пересекаются с федеральной автомобильной дорогой А-240. В момент обрушения по мосту проезжала фура. Поезд врезался в рухнувшую конструкцию моста, в результате с рельсов сошли локомотив и четыре вагона, пишет isranews.tv.
По данным местных властей, в результате аварии погибли семь человек, около 70 пострадали. Госпитализированы около 40 человек, несколько находятся в тяжелом состоянии. Также при обрушении моста пострадал водитель грузовика.
По данным близкого к российским силовикам паблика SHOT, подрыв мог произойти в двух местах. "Предварительно, всего неизвестные заложили 4 взрывных устройства: два из них на опоре моста. ЧП произошло буквально за пару секунд до прохождения под ним пассажирского поезда, после чего локомотив протаранил рухнувшую конструкцию путепровода", - пишет SHOT.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил, что причиной трагедии с поездом стал подрыв моста. Также появилась версия о том, что поезд наехал на шпалы, где было заложено взрывное устройство. Telegram-каналы также упоминали сообщения "военкоров" о том, что в конце мая в Выгоничском районе была обнаружена группа украинских диверсантов.
Еще один мост обрушился в ночь на 1 июня в Курской области. ЧП произошло в Железногорском районе на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, мост обрушился, когда по нему шел грузовой локомотив, часть поезда рухнула на автомобильную дорогу под мостом. В результате загорелся тепловоз, пожар оперативно локализовали. Бригаду машинистов доставили в больницу. У одного из них повреждены ноги.
SHOT и Baza утверждают, что мост в Курской области мог быть подорван так же, как в Брянской. По данным Telegram-каналов, самодельная бомба могла быть заложена в конструкцию моста. "Сход тепловоза и трех порожних вагонов произошел из-за падения пролета моста", - уточнили журналисты.
Позже в России по традиции начали во всем винить Украину. "Это однозначно работа украинских спецслужб. Все говорит о том, что Украина - террористическое государство", - заявил глава Комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. Он считает, что подрыв моста в Брянской области был направлен на запугивание людей.