В России за ночь обрушилось два моста, один упал прямо на пассажирский поезд: причиной называют подрывы

Еще один мост обрушился в ночь на 1 июня в Курской области. ЧП произошло в Железногорском районе на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, мост обрушился, когда по нему шел грузовой локомотив, часть поезда рухнула на автомобильную дорогу под мостом. В результате загорелся тепловоз, пожар оперативно локализовали. Бригаду машинистов доставили в больницу. У одного из них повреждены ноги.