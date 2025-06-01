Клинту Иствуду - 95 лет: вспоминаем его насыщенную биографию и лучшие фильмы

Иствуд играет ветерана корейской войны Эрла Стоуна. Его жизнь проходит между цветочной фермой и клубом отставных военных. Он отдалился от бывшей жены Мэри и дочери Айрис, так как слишком увлекался работой и цветоводством. Нуждаясь в деньгах, Эрл становится «мулом», перевозящим кокаин мексиканской наркомафии. Для полиции он вне подозрений из-за возраста, расы и соблюдения правил дорожного движения. Заработанное тратит на помощь всем, кому может, при этом не забывает и про себя. Когда полиция наконец арестовывает его, в суде Эрл признает себя виновным по всем статьям. И это парадоксально примиряет Стоуна с семьей. А в тюрьме он делает то же, что и на воле: выращивает цветы. Остается свободным.