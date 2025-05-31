Осторожное возвращение в привычную гавань: танкеры страны НАТО устремились в российские порты

По словам людей, знакомых с ходом переговоров, недавние встречи с представителями администрации Трампа укрепили уверенность некоторых руководителей греческих судоходных компаний в том, что они не станут мишенью за перевозку российского экспорта. Мишель Бокманн, морской аналитик из Лондон, сказала: "Все чувствуют, что можно безопасно возвращаться. Настроение такое: Иран - нет, Россия - да".