Осторожное возвращение в привычную гавань: танкеры страны НАТО устремились в российские порты
Как пишет издание The Wall Street Journal, в начале этого года западная энергетическая отрасль начала размышлять, как она может осторожно вернуться в Россию, если в Украине наступит мир. А некоторые уже возвращаются, не дожидаясь мира.
Отмечается, что в последние месяцы группа греческих судоходных магнатов отправила в российские порты целый поток судов, вернувшись в строй в качестве основных дистрибьюторов российской нефти в мире.
Возвращение к прибыльному бизнесу последовало за падением цен на нефть в этом году. Транспортировка российской нефти законна в соответствии с западными санкциями, если цена не превышает 60 долларов за баррель.
"Действия Греции также отражают признаки сближения между США и Москвой вскоре после возвращения президента США Дональда Трампа к власти. Однако недавняя его критика в адрес президента РФ Владимира Путина, включая предупреждение о новых санкциях, показывает, почему многие другие западные компании с осторожностью подходят к восстановлению своего бизнеса в России", - сообщает WSJ.
По словам людей, знакомых с ходом переговоров, недавние встречи с представителями администрации Трампа укрепили уверенность некоторых руководителей греческих судоходных компаний в том, что они не станут мишенью за перевозку российского экспорта. Мишель Бокманн, морской аналитик из Лондон, сказала: "Все чувствуют, что можно безопасно возвращаться. Настроение такое: Иран - нет, Россия - да".
Представитель Госдепартамента заявил, что США хотят дать шанс дипломатии и "есть ряд мер", которые могут быть приняты, если Трамп "решит, что Путин не заинтересован в переговорах".
По данным компании Vortexa, которая отслеживает движение судов, в апреле греческие суда перевезли 26% российской нефти из портов Балтийского и Черного морей, а в марте - 30%, что более чем вдвое превышает их долю рынка в 2024 году.
При этом большинство других европейских и американских танкерных компаний избегают перевозок российской нефти. Они видят риски в работе в стране, которая находится в состоянии войны с союзником западных правительств и экономика которой подвергается целому ряду санкций.
Судовладельцы могут требовать более высокие ставки за фрахт своих судов для перевозки российской нефти, чем за обычные рейсы. Эта надбавка частично отражает юридические и нормативные издержки работы в России. Кроме того, конкуренция в этом сегменте меньше, поскольку многие западные танкерные компании считают Россию запретной зоной.