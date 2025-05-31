Национальная психиатрическая больница переживает наплыв пациентов

Несмотря на то, что судебные наркологические и химико-токсикологические экспертизы NPVC обеспечивает в рамках делегированных ему государственных задач, до сих пор не решен вопрос об оплате заключений экспертов за счет государственного бюджета либо косвенно — из средств инициаторов экспертизы, то есть из бюджетов, выделенных полиции, прокуратуре и судебной администрации. В результате NPVC несет дополнительную нагрузку, обеспечивая финансирование этих экспертиз из бюджета, предназначенного для оказания медицинских услуг, в условиях и без того ограниченного финансирования отрасли, говорится в отчете.