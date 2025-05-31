ООН собирается уволить тысячи сотрудников. Причина крайне банальная

Согласно внутренним документам, которые получили журналисты, ожидается, что Всемирная продовольственная программа планирует сократить до 30% своего персонала. Глава агентства ООН по делам беженцев намерен уменьшить штат в штаб-квартире и регионах на 30%, а также сократить половину руководящих должностей. Другие агентства, в частности ЮНИСЕФ и Управление гуманитарной помощи ООН, также готовятся к сокращению. Предложения по оптимизации должны быть представлены до 13 июня. По словам представителя ООН Стефана Дюжаррика, они будут учтены в бюджете на 2026 год.