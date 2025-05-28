Исторический момент близок: уже через неделю африканские страны будут решать судьбу Латвии в ООН

Для того, чтобы Латвия была избрана, необходимо заручиться поддержкой двух третей стран-членов ООН. Официальная Рига сделала ставку на Африку, где стран много. В течение последних пары лет страны Черного континента получали со стороны Латвии небывало много внимания. В Риге, в частности, было организовано несколько форумов для представителей африканских государств.