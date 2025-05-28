Исторический момент близок: уже через неделю африканские страны будут решать судьбу Латвии в ООН
Государства-члены ООН на следующей неделе, 3 июня, проголосуют за или против избрания Латвии в Совет Безопасности ООН на 2026–2027 годы.
Как сообщили в Министерстве иностранных дел ЛР, Совет Безопасности ООН — один из ключевых органов системы ООН. Он принимает обязательные для государств-членов решения по введению санкций, проведению военных операций и поддержанию мира.
Каждый год в июне в Совет избираются пять новых государств-членов сроком на два года. Латвия участвует в этих выборах впервые. Пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН состоится в Нью-Йорке в 17:00 по латвийскому времени.
Для того, чтобы Латвия была избрана, необходимо заручиться поддержкой двух третей стран-членов ООН. Официальная Рига сделала ставку на Африку, где стран много. В течение последних пары лет страны Черного континента получали со стороны Латвии небывало много внимания. В Риге, в частности, было организовано несколько форумов для представителей африканских государств.
Совет безопасности ООН - это прообраз мирового правительства, решающего самые судьбоносные для планеты дела. Прежде всего вопросы войны и мира. В Совете пять постоянных членов, обладающих правом вето (США, Китай, Великобритания, Россия и Франция), а также 10 непостоянных, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок по пять каждый год.
В 2023-2024 году места непостоянного члена СБ получили Мальта, Мозамбик, Швейцария, Эквадор и Япония. В 2024-2025 года места непостоянного члена СБ получили Алжир, Гайана, Словакия, Сьерра-Леоне и Южная Корея.