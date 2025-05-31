Знаменитый Даугавпилс. Люди, которыми гордится второй по величине город Латвии
В эти выходные Даугавпилс с размахом отмечает свое 750-летие. История города богата не только летописями, но и людьми, которые прославили имя Даугавпилса далеко за пределами Латвии. Otkrito.lv напоминает о некоторых из них и вспоминает, что о Даугавпилсе говорили латвийские литераторы.
На туристическом портале самоуправления Даугавпилса visitdaugavpils.lv названы 40 выдающихся личностей, которыми гордятся жители города. Вот некоторые из них:
Выдающиеся даугавпилчане
Даугавпилс известен в мире благодаря выдающимся личностям, которые прославили имя города:
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На Гриве (ныне часть Даугавпилса на левом берегу Даугавы, присоединена к городу в 1953 году, до этого была отдельным городом) прошли подростковые годы Райниса, он же Янис Плиекшанс (1865–1929). Здесь он учился в Гривской немецкой школе, что дало ему возможность продолжить обучение в Риге. Осенью прошлого года, в день рождения Райниса 11 сентября, на левом берегу Даугавы, незадолго до юбилейного года города, вновь была увековечена память о Райнисе — в бывшем здании 6-й даугавпилсской основной школы на Гриве, где учился Райнис, открылся новый культурный центр — Центр Райниса, который работает под эгидой Даугавпилсского краеведческого и художественного музея.
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Помимо уже упомянутого Райниса, самым известным уроженцем Даугавпилса, безусловно, является один из самых известных в мире художников абстрактного экспрессионизма — Марк Ротко (1903–1970). Его работы выставлены в самых знаменитых галереях мира, а в Даугавпилсе находится музей Марка Ротко.
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Среди других известных даугавпилчан — выдающийся режиссер, актер и мыслитель еврейского происхождения Соломон Михоэлс (1890–1948), убитый сталинским режимом. Также в Даугавпилсе родился король танго Оскар Строк (1893–1975).
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Автор латышского национального эпоса «Лачплесис» Андрей Пумпурс (1841–1902) работал в Даугавпилсе в интендантстве царской армии. Один из соавторов герба Латвии и автор знаменитой "Милды" с пятилатовой монеты, художник и график Рихард Зариньш (1869–1939), с отличием окончил Гривскую немецкую школу.
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В Даугавпилсе начал свою профессиональную деятельность латышский культурный и духовный деятель, государственный муж и литератор Францис Трасунс (1864–1924), деятельность которого в значительной степени способствовала объединению Латгалии с Латвией. Это лишь некоторые выдающиеся личности Даугавпилса.
Что говорили о Даугавпилсе
О Даугавпилсе в своих произведениях высказывались многие известные латвийские литераторы и мыслители:
Зента Мауриня:
«Даугавпилс для меня — это окно в Латгалию: окно в историю и человеческие судьбы. В этом городе живет жизнь, одновременно грустная и красивая, насыщенная опытом и иллюзиями» (автобиографический обзор).
Мара Залите:
«Там, где Даугава протекает через город, где многоязычная жизнь наполняет улицы и сердца, — моя Латгалия. Со своей силой и нежностью, где каждый камень рассказывает историю о людях, которые здесь живут и мечтают» («Луна и три точки»).
Имант Зиедонис:
«Даугавпилс — это город, вознесшийся между реками и холмами, где встречаются история и современность. Здесь сохраняется дух Латгалии — ощущается тишина и глубина, заставляющие думать о прошлом и будущем одновременно» (эссе о латгальском пейзаже).
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