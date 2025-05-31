Знаменитый Даугавпилс. Люди, которыми гордится второй по величине город Латвии

На Гриве (ныне часть Даугавпилса на левом берегу Даугавы, присоединена к городу в 1953 году, до этого была отдельным городом) прошли подростковые годы Райниса, он же Янис Плиекшанс (1865–1929). Здесь он учился в Гривской немецкой школе, что дало ему возможность продолжить обучение в Риге. Осенью прошлого года, в день рождения Райниса 11 сентября, на левом берегу Даугавы, незадолго до юбилейного года города, вновь была увековечена память о Райнисе — в бывшем здании 6-й даугавпилсской основной школы на Гриве, где учился Райнис, открылся новый культурный центр — Центр Райниса, который работает под эгидой Даугавпилсского краеведческого и художественного музея.