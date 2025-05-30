Восток Латвии затапливает: после ливней уровень воды в реках стремительно поднимается

За последние сутки больше всего осадков зафиксировано в Даугавпилсе - с 12:00 четверга до 12:00 пятницы здесь выпало 38 мм, что составляет 62% месячной нормы. В Алуксне за это же время выпало 28,2 мм, в Резекне - 26,4 мм, в Зосены - 21,5 мм осадков.