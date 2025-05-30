Чужой среди своих: запрет на въезд Козловского в Латвию у сторонников Кремля вызвал подозрения в постановке
Решение не впускать в Латвию российского актера и режиссера Данилу Козловского сильно удивило человека, который, возможно, уже много лет остается рекордсменом в России по числу доносов на "неблагонадежных" или недостаточно восторженных по отношению к режиму артистов. Речь идет о руководителе так называемого Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталии Бородине, который никак не может понять, чем Козловский не угодил Байбе Браже.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Латвии Байба Браже внесла в "черный список" Латвии российского актера Данилу Козловского и музыканта Вадима Мотылева, известного под псевдонимом Slimus — у обоих были запланированы выступления в нашей стране. По словам министра, обоим запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок.
Бдительный "разоблачитель предателей Родины" Виталий Бородин — в его списке "разоблачений" значатся такие имена, как Алла Пугачева, Диана Арбенина, Валерий Меладзе, Лия Ахеджакова, Семен Слепаков и (какая ирония!) сам Данила Козловский — заявил, что запрет, введенный Браже, вовсе не является доказательством патриотизма актера.
Сама ситуация, по мнению Бородина, носит все признаки спланированной постановки.
"Для меня это какая-то постановка, чтобы таким образом себя обелить в обществе. Сначала закрывают въезд Орбакайте, потом Козловскому. А почему в Латвию, почему не в США, допустим? Почему Латвия закрывает въезд тем, кто был не согласен с проведением СВО, кто не был в Донбассе, в Курске, в Белгороде? Мы видим тех артистов, которые, грубо говоря, с позицией не определились. Они до сегодняшнего дня сидят на двух стульях. Я так понимаю, кто-то из друзей Козловского с Латвией сотрудничает. У него же все друзья либералы. Поэтому все, что касается Латвии, пока для меня остается непонятной историей", — поделился Бородин в беседе с порталом "Страсти".
Он выразил сомнения в патриотизме Козловского. Глава ФПБК отметил, что тот не посещал "зону СВО, не оказывал помощи бойцам, а его дочь продолжает проживать в США, а не в России". Бородин подчеркнул, что актер отсутствовал как в Донбассе, так и в приграничных российских регионах, а "его прежние высказывания о специальной военной операции, хотя и были удалены, все помнят". Таким образом, Бородин заявил, что вся ситуация с запретом на въезд кажется ему подозрительной. Он не исключает, что это было сделано специально для "отмывания" репутации актера.
Российские СМИ пишут, что после 2022 года Козловский перестал сниматься в новых проектах и не играл в театре. Значительную часть времени он проводил не в России, а в США, где растет его дочь, из-за чего поклонники заподозрили, что он эмигрировал. Однако сам актер эти слухи опроверг, хотя и не стал открыто поддерживать развязанную Кремлем войну. В то же время отмечают, что с 2025 года актер постепенно начал возвращаться в РФ, и весной в Москве состоялись его первые театральные постановки. Примечательно, что он начал их после встречи на Кипре с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным, которые посетили его спектакль и остались очень довольны.