Чужой среди своих: запрет на въезд Козловского в Латвию у сторонников Кремля вызвал подозрения в постановке

"Для меня это какая-то постановка, чтобы таким образом себя обелить в обществе. Сначала закрывают въезд Орбакайте, потом Козловскому. А почему в Латвию, почему не в США, допустим? Почему Латвия закрывает въезд тем, кто был не согласен с проведением СВО, кто не был в Донбассе, в Курске, в Белгороде? Мы видим тех артистов, которые, грубо говоря, с позицией не определились. Они до сегодняшнего дня сидят на двух стульях. Я так понимаю, кто-то из друзей Козловского с Латвией сотрудничает. У него же все друзья либералы. Поэтому все, что касается Латвии, пока для меня остается непонятной историей", — поделился Бородин в беседе с порталом "Страсти".