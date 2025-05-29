Дружба с Пугачевой не помогла: актер Данила Козловский оказался в "черном списке" Латвии

Тем временем на сайте продюсерской компании Art Forte указано, что Данила Козловский начал работу над новым театральным проектом, и изменения в его рабочем графике не позволяют ему участвовать в гастролях. В связи с этим 30 июля в Юрмале не состоится спектакль "CHECK UP". Вместо него зрители смогут увидеть мюзикл Максима Леонидова "Я оглянулся посмотреть".