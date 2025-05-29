Дружба с Пугачевой не помогла: актер Данила Козловский оказался в "черном списке" Латвии
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже внесла в "черный список" Латвии российского актера Данилу Козловского и музыканта Вадима Мотылева, известного под псевдонимом Slimus — у обоих были запланированы выступления в нашей стране.
Байба Браже включила в список нежелательных персон российского актера и режиссера Данилу Козловского, а также музыканта Вадима Мотылева, известного под псевдонимом Slimus. Как сообщила министр, обоим лицам запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок.
🖍️Esmu pieņēmusi lēmumu iekļaut KF pilsoņus Vadimu Motiļovu (skatuves vārds Slimus) un Daņilu Kozlovski Latvijai nevēlamu personu sarakstā un noteikt aizliegumu viņiem ieceļot 🇱🇻 uz nenoteiktu laiku. Lēmums pieņemts saskaņā ar Imigrācijas likuma 61.p. 2.daļu.— Baiba Braže (@Braze_Baiba) May 29, 2025
Согласно информации на сайте Bilesuserviss.lv, концерт Slimus должен был состояться 4 июля в рижском клубе Soda Club, ранее мероприятие планировалось провести в клубе First. Slimus — бывший участник российской хип-хоп группы Centr, а также основатель музыкального лейбла Azimutzvuk.
Тем временем на сайте продюсерской компании Art Forte указано, что Данила Козловский начал работу над новым театральным проектом, и изменения в его рабочем графике не позволяют ему участвовать в гастролях. В связи с этим 30 июля в Юрмале не состоится спектакль "CHECK UP". Вместо него зрители смогут увидеть мюзикл Максима Леонидова "Я оглянулся посмотреть".
Ранее Otkrito.lv сообщал, что в начале апреля Алла Пугачева и Максим Галкин сделали фото с Козловским во время премьеры музыкального спектакля "CHECK UP" в Лимассоле (Кипр). "Опять премьера, опять успех. Поздравляем!" — написала в соцсетях Алла Пугачева.