Звездная премьера на Кипре: Пугачева и Галкин сделали фото с Козловским, который приедет со спектаклем в Юрмалу

На опубликованной после спектакля фотографии — трое улыбающихся людей, в которых легко узнать звезд российской сцены. Слева — Алла Пугачева, как всегда, в черной одежде и с фирменной легкой улыбкой. В центре — сам Данила Козловский, с расслабленным и искренне счастливым выражением лица. Справа — Максим Галкин, живо и с юмором указывающий в камеру, будто приглашая зрителей разделить этот момент.