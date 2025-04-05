Звездная премьера на Кипре: Пугачева и Галкин сделали фото с Козловским, который приедет со спектаклем в Юрмалу
Премьера музыкального спектакля «CHECK UP» с участием Данилы Козловского в постановке Саввы Савельева, прошедшая в Лимассоле (Кипр), стала не просто очередным успешным выступлением артиста, но и настоящим культурным событием. Представление собрало полный зал, вызвало бурю эмоций и аплодисментов, а в числе гостей были замечены Алла Пугачева и Максим Галкин.
На опубликованной после спектакля фотографии — трое улыбающихся людей, в которых легко узнать звезд российской сцены. Слева — Алла Пугачева, как всегда, в черной одежде и с фирменной легкой улыбкой. В центре — сам Данила Козловский, с расслабленным и искренне счастливым выражением лица. Справа — Максим Галкин, живо и с юмором указывающий в камеру, будто приглашая зрителей разделить этот момент.
В описании к спектаклю сказано: «Спектакль-откровение, спектакль-фейерверк. В нем — множество юмора, трогательных историй, искренней любви, доброты и, конечно, смеха. Великолепная музыка и знакомые всем песни предстанут в совершенно новом звучании. «CHECK-UP» подарит вам незабываемые эмоции и, возможно, даже сделает чуточку счастливее».
«Опять премьера, опять успех. Поздравляем!» — написала Алла Пугачева. В комментариях Савва Савельев ответил: «Спасибо большое, дорогая Алла Борисовна, за то, что были с нами в этот вечер! Для нас это большая честь! Любим вас бесконечно!»