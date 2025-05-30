Не сдал - не беда: латвийским школьникам предложат шанс на пересдачу экзамена вместе с получением профессии

В настоящее время учащиеся, не сдавшие какой-либо из государственных экзаменов, должны повторно проходить учебный материал 9-го класса. В этом учебном году таких школьников было 696. Признавая, что оставление на второй год само по себе не гарантирует улучшения учебных результатов, Министерство начало продвижение инициативы по внедрению "уравнительного года". Таким образом, учащиеся, получившие годовую оценку не ниже четырех баллов по всем предметам, но не сдавшие один из экзаменов, смогут продолжить обучение по профессиональной образовательной программе, но одновременно они будут изучать и соответствующий предмет, чтобы в конце учебного года повторно сдать экзамен.