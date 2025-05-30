Не сдал - не беда: латвийским школьникам предложат шанс на пересдачу экзамена вместе с получением профессии
Министерство образования и науки (МОН) передало на согласование поправки к ряду правительственных правил, чтобы с сентября учащиеся 9-х классов, не сдавшие экзамены, могли пройти так называемую программу "уравнительного года" — изучать предметы профессиональной направленности и одновременно в течение года получить свидетельство об основном образовании. Об этом свидетельствует информация на портале нормативных актов.
В настоящее время учащиеся, не сдавшие какой-либо из государственных экзаменов, должны повторно проходить учебный материал 9-го класса. В этом учебном году таких школьников было 696. Признавая, что оставление на второй год само по себе не гарантирует улучшения учебных результатов, Министерство начало продвижение инициативы по внедрению "уравнительного года". Таким образом, учащиеся, получившие годовую оценку не ниже четырех баллов по всем предметам, но не сдавшие один из экзаменов, смогут продолжить обучение по профессиональной образовательной программе, но одновременно они будут изучать и соответствующий предмет, чтобы в конце учебного года повторно сдать экзамен.
Ранее сообщалось, что таких неуспешных выпускников основной школы могут принять по меньшей мере семь профессиональных учебных заведений, предлагающих освоить такие профессии, как парикмахер, сварщик, помощник повара и специалист по деревообработке.
В свою очередь, для учащихся, которые не были переведены в следующий класс и повторно проходят ту же образовательную программу, а также для тех, кто получил справку об освоении программы общего основного образования и вновь изучает все предметы, предусмотренные учебным планом, Министерство предлагает обязать школы разработать индивидуальный план освоения образовательной программы. Учителям и другим вовлеченным сторонам предстоит уделить особое внимание образовательным потребностям этих учащихся. Индивидуальная поддержка учащихся планируется при финансовом участии проекта "Школа — сообщество".
Как сообщалось ранее, за неделю до начала централизованных экзаменов в 9-х классах правительство решило, что и в этом году будет достаточно 10% от максимального балла, чтобы экзамен считался сданным. Ранее планировалось установить минимальный порог в 15%.
Когда-то для сдачи централизованного экзамена было достаточно даже скромных 5%, поэтому было задумано постепенно повышать этот порог, чтобы к 2024/2025 учебному году довести его до 20%. Однако после повышения минимального порога до 10% резко возросло число учащихся, не сдавших экзамены. В результате было решено "заморозить" порог на один учебный год, но и в 2023/2024 учебном году ситуация существенно не улучшилась.
Решение Министерства образования о "заморозке" порога успешности 9-х классов еще на один учебный год было объяснено отсутствием механизмов поддержки — многие из них находятся лишь на стадии внедрения. На уровне среднего образования порог сдачи централизованных экзаменов 12-го класса в этом учебном году составляет 20%, как и было предусмотрено ранее.