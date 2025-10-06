В Латвии создан уникальный аксессуар - галстук для женщин-лидеров
В Латвии появился аксессуар с идеей — галстук herstory, созданный для женщин-лидеров, которые хотят заявить о себе без слов.
88% женщин в Латвии считают, что именно одежда помогает им чувствовать себя уверенно в рабочей среде. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого коммуникационным агентством Olsen+Partners. Подчёркивая, что одежда и аксессуары становятся важными носителями смыслов в профессиональной среде, агентство Olsen+Partners совместно с создателем модного бренда unattached.dresscode и дизайнером Уной Пуполой разработали особый аксессуар для женщин – галстук herstory.
Согласно результатам опроса, сегодня только 5% женщин чувствуют уверенность на работе благодаря правильно подобранным аксессуарам, что позволяет заключить: большинство ещё не нашло подходящих решений для себя. Галстук herstory является символическим манифестом для женщин-лидеров. Он трансформирует классический галстук – символ маскулинной власти и конформизма – в знак женского лидерства. Концепция основана на игре слов history – his story (“его история”) и her story (“её история”), появившейся во время второй волны феминизма в 1960–70-х годах и подчёркивающей необходимость для женщин самим рассказывать свою историю и переписывать историю общества.
«В своё время модельер Ив Сен-Лоран создал женский смокинг, а сегодня Уна Пупола создала женский лидерский галстук. Осмелюсь утверждать, что оба события являются важным свидетельством женской силы и социальных перемен. Лидер в повседневности бывает разной – строгой, мягкой, элегантной и бунтарской. Все эти качества необходимы. Чтобы отразить разнообразие женщин-лидеров, мы разработали язык лидерства herstory, где каждый способ завязывания галстука несет своё послание», — рассказывает партнёр агентства Olsen+Partners Ольга Казак.
Классический узел, например, символизирует укрепление и уверенность (этот способ завязывания мы назвали empowerment), бант — женственность (elegance). Лекий узел с одним обвивом (balance) означает баланс, когда женщина-лидер часто выступает в роли моста между противоположностями. Неразвязанный галстук (liberation) демонстрирует способность женщины освободиться от необходимости что-то доказывать и смело начать новую страницу своей жизни. А двойной узел (legacy) символизирует умение объединять прошлое и будущее, показывая обе стороны галстука.
Галстук выполнен вручную из шерсти, шёлка и подкладочной ткани — сочетания, отсылающего к символике корпоративной дисциплины, костюму и «power suit». По словам дизайнера Уны Пуполы, выбор тканей не случаен: они отсылают к элементам жакета — основной ткани и подкладке, превращая галстук в своеобразный «жакет, завязанный на шее».
«Этот аксессуар воплощает двойственность: указывая на контроль и традиционную мужскую символику власти, он одновременно транслирует альтернативный нарратив. Галстук herstory больше не является лишь элементом стиля — он становится символом, который бросает вызов гендерным стереотипам и демонстрирует видимость женщин и их способность самим формировать свою историю — как в прошлом, так и сегодня», — поясняет создатель бренда unattached.dresscode и дизайнер Уна Пупола.
Вопрос о роли женщины в корпоративной среде, в контексте власти и гендерных стереотипов, Уна Пупола затронула и в своём недавнем исследовании «Что не так с этой женщиной?», результатом которого стала новая коллекция одежды.
Опрос по заказу Olsen+Partners провела исследовательская компания Norstat, опросив 1017 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.