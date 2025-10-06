В Латвии создан уникальный аксессуар - галстук для женщин-лидеров

Согласно результатам опроса, сегодня только 5% женщин чувствуют уверенность на работе благодаря правильно подобранным аксессуарам, что позволяет заключить: большинство ещё не нашло подходящих решений для себя. Галстук herstory является символическим манифестом для женщин-лидеров. Он трансформирует классический галстук – символ маскулинной власти и конформизма – в знак женского лидерства. Концепция основана на игре слов history – his story (“его история”) и her story (“её история”), появившейся во время второй волны феминизма в 1960–70-х годах и подчёркивающей необходимость для женщин самим рассказывать свою историю и переписывать историю общества.