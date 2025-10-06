На фестивале "Осенняя камерная музыка" выступит титулованная оперная певица Инга Кална

Инга Кална — востребованная в Европе певица в исполнении опер барокко и классицизма. Её увлечение камерной музыкой, которое она разделяет с Дианой Кетлер с юных лет, позволило голосу певицы раскрыться в богатом романтическом репертуаре. Инга — дипломированный музыколог, обучалась в Латвийской академии музыки имени Язепа Витола и Королевском колледже музыки Лондона. Она была солисткой Латвийской национальной оперы и Гамбургской государственной оперы. В её репертуаре — почти все значимые оперы западноевропейских композиторов, камерная музыка и крупные формы, включая произведения Моцарта, Баха, Бетховена, Брамса, Берлиоза, Верди и Малера.