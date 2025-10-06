На фестивале "Осенняя камерная музыка" выступит титулованная оперная певица Инга Кална
В рамках "Осеннего камерного фестиваля", организованного VSIA Latvijas Koncerti, 15 октября в Малой Гильдии состоится сольный концерт оперной певицы Инги Калны — пятикратной лауреатки "Большой музыкальной премии" и двукратной обладательницы премии "Ночь лицедеев". В Великобритании певица получила Goldberg Operatic Prize и Bruce Millar-Gulliver Memorial Trust Award, а в Германии — Wilhelm-Oberdörfer-Preis.
На сольном концерте Инга Кална выступит вместе с пианисткой Дианой Кетлер, профессором Королевского колледжа музыки в Лондоне и Музыкальной высшей школы в Женеве. В специально подготовленной программе прозвучат редко исполняемые камерные жемчужины, созданные такими композиторами, как Рихард Вагнер, Франц Лист и Арнольд Шенберг.
Инга Кална — востребованная в Европе певица в исполнении опер барокко и классицизма. Её увлечение камерной музыкой, которое она разделяет с Дианой Кетлер с юных лет, позволило голосу певицы раскрыться в богатом романтическом репертуаре. Инга — дипломированный музыколог, обучалась в Латвийской академии музыки имени Язепа Витола и Королевском колледже музыки Лондона. Она была солисткой Латвийской национальной оперы и Гамбургской государственной оперы. В её репертуаре — почти все значимые оперы западноевропейских композиторов, камерная музыка и крупные формы, включая произведения Моцарта, Баха, Бетховена, Брамса, Берлиоза, Верди и Малера.
Диана Кетлер, помимо концертной деятельности, руководит двумя значимыми камерными фестивалями в Европе. Их совместная работа и дружба воплотились в записи альбома Rosenband (2021), который получил номинации на премию Opus Klassik в двух категориях.
В рамках "Осеннего камерного фестиваля" также прозвучат следующие концерты:
- 9 октября в Большом зале Латвийского университета фестиваль откроется концертом немецкого музыканта Йерга Видмана, который выступит вместе с камерным оркестром Sinfonietta Rīga как композитор, кларнетист и дирижер. Программа охватит произведения от венской классики до современности: Моцарт, Бетховен, Шуман, Шандор Вереш и Йерг Видман.
- 10 октября в Малом зале Концертного зала "Дзинтари" состоится концерт пианиста Даумантса Лиепиньша, лауреата Большой музыкальной премии и одного из самых перспективных молодых музыкантов Латвии. В программе: Вторая баллада Франца Листа, цикл Estampes Клода Дебюсси, Соната для фортепиано Сэмюэла Барбера и любимая соната пианиста — Седьмая соната Бетховена.
- 17 октября в Концертном зале "Спикери" пройдет концерт “Ночные разговоры” с участием энергичной пианистки Агнесы Эглиной и кларнетиста Гунтиса Кузмы. В программе — премьера кларнетной сонаты “В зеркалах” Андриса Дзениша, аналитическая кларнетная соната Марины Грибинчик, сатирическое произведение Петериса Плакидиса “Ночные разговоры”, насыщенная эмоционально Соната Мечислава Вайнберга и фортепианные миниатюры Леры Ауэрбах.
- 22 октября в атриуме Музея искусств “Рижская биржа” выступит известный балтийский камерный ансамбль “Струнный квартет Чюрлёниса” с программой, посвященной Микалоюсу Константинасу Чюрлёнису. Прозвучат миниатюры, вариации и квартеты, охватывающие всё его музыкальное наследие.
- 24 октября в Малом зале Концертного зала “Дзинтари” фестиваль завершится выступлением всемирно известной немецкой скрипачки Изабеллы Фауст, лауреата Gramophone Award 2024 и Opus Klassik 2024. В концерте прозвучат Сонаты и партиты для скрипки Иоганна Себастьяна Баха. Фауст высоко оценивают за виртуозное владение инструментом и глубокое эмоциональное прочтение музыки.
Патрон фестиваля — композитор Петерис Васкс. Фестиваль проводится при поддержке Фонда государственного культурного капитала.
Билеты можно приобрести в кассах и онлайн через Biļešu paradīze. Официальный сайт фестиваля: www.kamermuzika.lv.