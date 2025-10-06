Детская больница начинает лечить подростков с тяжелой зависимостью даже при отказе родителей

Как поясняет Бейнерте, при лечении такого подростка анализируются также социальные проблемы и состояние психического здоровья. "Возможно, что у подростка депрессия или тревожность. Мы стараемся очень всесторонне рассмотреть ситуацию и предоставить ему помощь, которую он будет получать после стационара", - говорит руководитель центра. Программа в зависимости от потребностей ребенка длится около месяца. Несовершеннолетним предоставляется амбулаторная помощь, а при необходимости может быть назначено и стационарное лечение.