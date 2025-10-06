ФОТО: в Адажи строят новое здание Свободной Вальдорфской школы за 4 млн евро
В Адажи началось строительство нового современного и энергоэффективного здания Адажской Свободной Вальдорфской школы. Общая стоимость проекта составляет 4 миллиона евро, из которых 3,5 миллиона обеспечены кредитом, а оставшуюся часть школа покрывает за счёт собственных средств, пожертвований и даров.
Новое здание возводится на улице Сколас, 21, где школа располагается и сейчас. В данный момент учебный процесс проходит в нескольких корпусах: трёх зданиях, недавно построенном спортзале и арендуемых передвижных модулях, которые изначально задумывались как временное решение. Эти модули энергонеэффективны и непрактичны, поэтому новое двухэтажное здание класса «А» площадью 2000 м² позволит снизить расходы на содержание и создать безопасную, современную и творческую среду для учеников и педагогов, отмечает председатель правления общества Privātā Vidusskola ĀBVS Керола Давидсоне.
В новом здании разместятся современные лаборатории по химии и физике, что даст возможность ещё больше развивать направления STEM и STEAM, приоритетные не только для Латвии, но и для всей Европы. По словам представителей школы, особая ценность заключается в сочетании научного подхода с творчеством, что готовит учеников к вызовам будущего и рынку труда, где важны как технологические навыки, так и умение мыслить креативно.
Строительство уже началось, завершить его планируется к концу 2026 года, и в учебном году 2026/2027 школьники смогут переехать в новые помещения.
Адажи — один из немногих регионов Латвии, где население продолжает расти. Средний возраст жителей — 37,8 лет, что говорит о большом числе молодых семей с детьми. Спрос на детские сады и школы растёт, а в округе доступны лишь три учебные заведения — Адажская средняя школа, Царникавская средняя школа и Адажская Свободная Вальдорфская школа. Все они работают на пределе своих возможностей, и количество желающих учиться нередко превышает число мест.
«В Адажи ситуация отличается от многих других регионов Латвии — это одно из самых молодых по возрасту самоуправлений, где живёт много семей с детьми. Поэтому строительство новой, современной и устойчивой школы — закономерный процесс: спрос рождает предложение. Мы хотим, чтобы дети учились в среде, которая вдохновляет быть творческими и думающими людьми, ведь именно креативность — ключ к будущему», — подчёркивает Керола Давидсоне.
Сейчас школа обучает 420 школьников и почти 60 воспитанников дошкольных групп. После завершения строительства вместимость увеличится ещё примерно на 50 учеников.
Адажская Свободная Вальдорфская школа основана в 1993 году и является одной из первых частных школ Латвии. Из небольшой общины на 60 детей она выросла в признанное учебное заведение, предлагающее аккредитованное 12-классное образование, и является единственной Вальдорфской средней школой в Латвии. Она входит в международную ассоциацию вальдорфской педагогики, объединяющую более 1100 школ и 1900 детских садов в 66 странах.