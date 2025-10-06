ФОТО: в Адажи строят новое здание Свободной Вальдорфской школы за 4 млн евро

В новом здании разместятся современные лаборатории по химии и физике, что даст возможность ещё больше развивать направления STEM и STEAM, приоритетные не только для Латвии, но и для всей Европы. По словам представителей школы, особая ценность заключается в сочетании научного подхода с творчеством, что готовит учеников к вызовам будущего и рынку труда, где важны как технологические навыки, так и умение мыслить креативно.