Политики опять подняли себе зарплаты: латвийские министры разбогатели за год на 92 тысячи евро
В прошлом году, по сравнению с 2023 годом, выплаченная политикам зарплата за выполнение обязанностей в правительстве Латвии увеличилась на 91 700 евро до вычета налогов, сообщила Государственная канцелярия.
В 2023 году министрам в общей сложности было выплачено 1 628 804 евро, а в 2024 году — уже 1 720 504 евро. Таким образом, рост составил 5,6%. Наибольшую зарплату в Кабинете министров в прошлом году получили премьер-министр, министр культуры и министр внутренних дел.
В соответствии с законом о вознаграждении должностных лиц и работников госучреждений, зарплаты министров рассчитываются на основе базовой ставки и применяемого коэффициента. Базовая ставка, в свою очередь, определяется на основе роста средней зарплаты в стране и пересчитывается раз в год.
В 2023 году базовая зарплата составляла 1137 евро, а для расчета зарплаты министров применялся коэффициент 6,2, в результате чего номинальная зарплата министра составляла 7052 евро до вычета налогов. Для премьер-министра применялся коэффициент 7, и его зарплата составляла 7962 евро.
В 2024 году базовая ставка выросла до 1206 евро, и при том же коэффициенте 6,2 зарплата министра составила 7475 евро, а зарплата премьер-министра — 8440 евро. Согласно поданным декларациям, фактические выплаты были выше из-за включения отпускных, социальных гарантий и других факторов. В этом году номинальная зарплата министра достигла 7670 евро, а в следующем прогнозируется 8089 евро.
Самый значительный рост зарплаты был зафиксирован на посту министра иностранных дел. В 2023 году эту должность занимали Эдгарс Ринкевич (нынешний президент) и Кришьянис Кариньш. Они задекларировали соответственно 59 086 и 30 003 евро, в сумме — 89 089 евро. В 2024 году, до 10 апреля, пост занимал Кариньш, затем его сменила Байба Браже. Оба в этой должности вместе получили 107 223 евро — на 20,3% больше, чем в 2023 году. Отчасти рост объясняется тем, что в 2023 году несколько месяцев должность министра иностранных дел формально была вакантна: Ринкевич стал президентом, а нового министра долго не назначали, обязанности временно исполнял тогдашний премьер Кариньш, который в сентябре 2023 года сам занял этот пост в правительстве Эвики Силини.
Зарплата министра культуры в 2024 году выросла более чем на 10 000 евро. В 2023 году пост занимали Наурис Пунтулис и Агнесе Логина, получив соответственно 79 514 и 29 656 евро, в сумме — 109 172 евро. В 2024 году Агнесе Логина и ее преемница Агнесе Лаце получили 62 390 и 58 100 евро соответственно — в сумме 120 490 евро, что на 10,4% больше, чем годом ранее.
Премьер-министр в 2023 году (Кариньш и Силиня) получил в общей сложности 118 870 евро. В 2024 году Силиня занимала пост весь год и получила 126 943 евро — рост на 6,8%. Госканцелярия ранее поясняла, что различия в доходах министров объясняются тем, что они замещают друг друга во время командировок или болезней, за что получают доплаты.
С 1 июля 2022 года в Латвии действует так называемая «реформа вознаграждений», согласно которой зарплаты госслужащих постепенно увеличиваются, чтобы приблизиться к 80% от заработка за аналогичную работу в частном секторе. Но в последние годы зарплаты в государственном секторе растут значительно быстрее, чем в частном. Так, в 2024 году средняя брутто-зарплата в частном секторе увеличилась на 8,7% и составила 1666 евро, а в государственном — на 12,2%, достигнув 1742 евро.
На сайте Госканцелярии отмечается, что из-за различий в специализации, финансировании, функциях и численности персонала в разных учреждениях госсектора, для объективного сравнения с частным сектором анализируются также различные компании — от малых с менее чем 50 сотрудниками до крупных с более чем 500.
У простых жителей Латвии с доходами не так хорошо, как у министров. Как мы недавно писали, каждый второй в стране ищет возможность подзаработать.