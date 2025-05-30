Политики опять подняли себе зарплаты: латвийские министры разбогатели за год на 92 тысячи евро

Самый значительный рост зарплаты был зафиксирован на посту министра иностранных дел. В 2023 году эту должность занимали Эдгарс Ринкевич (нынешний президент) и Кришьянис Кариньш. Они задекларировали соответственно 59 086 и 30 003 евро, в сумме — 89 089 евро. В 2024 году, до 10 апреля, пост занимал Кариньш, затем его сменила Байба Браже. Оба в этой должности вместе получили 107 223 евро — на 20,3% больше, чем в 2023 году. Отчасти рост объясняется тем, что в 2023 году несколько месяцев должность министра иностранных дел формально была вакантна: Ринкевич стал президентом, а нового министра долго не назначали, обязанности временно исполнял тогдашний премьер Кариньш, который в сентябре 2023 года сам занял этот пост в правительстве Эвики Силини.