Каждый второй в Латвии ищет возможность подзаработать. Как жители получают дополнительный доход?

«Данные исследования показывают противоречивую картину — с одной стороны, все больше людей, помимо основного дохода, получают дополнительный, успешно реализуя свои навыки и таланты. С другой — растет число тех, кто не только не занимается дополнительной деятельностью, но и не хочет этим заниматься. Видно, что у тех, кто до сих пор не воспользовался возможностью подработать, мотивация делать это становится все слабее. Причины разные — кому-то хватает нагрузки и доходов от основной работы, у других есть проблемы со здоровьем, а третьим мешает нехватка мотивации, неуверенность в себе и убежденность, что игра не стоит свеч», — подчеркивает Эвия Крога.