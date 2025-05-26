Каждый второй в Латвии ищет возможность подзаработать. Как жители получают дополнительный доход?
Почти каждый второй житель Латвии (46 %) в течение последнего года получил дополнительный доход. Это один из самых высоких показателей за последние десять лет, что свидетельствует о стремлении общества укрепить свое финансовое положение и использовать возможности для дополнительного заработка.
Согласно данным исследования, проведенного Swedbank, самым распространенным способом подзаработка названы инвестиции — их указали 12 % респондентов. Далее следуют оказание услуг (10 %), консультирование (10 %) и выполнение хозяйственных работ (7 %). Реже люди выбирают сдачу недвижимости в аренду (5 %), продажу продуктов собственного производства (5 %) или изделий ручной работы и искусства (4 %).
«Еще несколько лет назад инвестиции не входили в число самых популярных способов подзаработка, но в этом году они уже заняли лидирующую позицию. Эта тенденция подтверждает, что в обществе растет понимание важности и потенциала вложения капитала — все больше людей предпочитают, чтобы их деньги "работали" и приносили дополнительную ценность. Инвестирование больше не является привилегией обеспеченных — оно доступно каждому, кто хочет улучшить свое финансовое благополучие, сохранить стоимость денег и обеспечить себе более стабильное будущее. В отличие от предыдущих поколений, сегодня возможностей предостаточно — вопрос лишь в нашей собственной готовности их использовать», — отмечает руководитель направления финансовой грамотности Swedbank Эвия Крога.
Доход — до 200 евро в месяц
Большинство (70 %) из тех, кто получает дополнительный доход, зарабатывают до 200 евро в месяц. Каждый четвертый (25 %) указал, что получает от 201 до 800 евро, а 6 % удается зарабатывать еще больше — свыше 800 евро в месяц.
Показательно, что для большинства (58 %) подработка — это сознательный выбор, а не необходимость. Основной работой они обеспечивают себе средства к существованию, но стремятся работать дополнительно, чтобы достичь более высоких целей и повысить качество жизни. Для остальных 42 % дополнительный доход жизненно необходим — он позволяет покрывать базовые потребности.
Желание подрабатывать уменьшается
В целом наблюдается, что у тех жителей, которые пока не имеют дополнительного дохода, снижается и желание подрабатывать в будущем. Доля тех, кто еще не зарабатывал дополнительно, но хотел бы это делать, в этом году составила 27 % (ранее — каждый третий). Одновременно растет число людей, которые заявляют, что вовсе не хотят иметь дополнительный доход — так считают 27 % тех, кто еще не подрабатывал наряду с основной работой.
«Данные исследования показывают противоречивую картину — с одной стороны, все больше людей, помимо основного дохода, получают дополнительный, успешно реализуя свои навыки и таланты. С другой — растет число тех, кто не только не занимается дополнительной деятельностью, но и не хочет этим заниматься. Видно, что у тех, кто до сих пор не воспользовался возможностью подработать, мотивация делать это становится все слабее. Причины разные — кому-то хватает нагрузки и доходов от основной работы, у других есть проблемы со здоровьем, а третьим мешает нехватка мотивации, неуверенность в себе и убежденность, что игра не стоит свеч», — подчеркивает Эвия Крога.
Те, кто еще не реализовал идею подработки, но хотел бы, чаще всего хотели бы оказывать услуги и работать в свободном графике как фрилансеры (24 %), консультировать (22 %) и заниматься инвестициями (20 %). Ожидаемые доходы оцениваются осторожно — 64 % считают, что смогли бы зарабатывать до 200 евро в месяц. Это почти совпадает с ответами тех, кто уже получал дополнительный доход в течение прошлого года.