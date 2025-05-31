Новые данные показали, что Латвия стала более привлекательной для инвесторов страной, чем Эстония и Литва
Консалтинговая компания EY опубликовала исследование по иностранным инвестициям в Европе, в котором отслеживается активность иностранных вложений и анализируется настроение инвесторов.
Как сообщает Postimees, согласно исследованию EY, наиболее успешной в привлечении иностранных инвестиций в странах Балтии прошлом году оказалась Латвия: там было запущено 33 новых проекта, создавших 1937 рабочих мест. В Литве реализовано 26 инвестиционных проектов, благодаря которым появилось 1518 рабочих мест. В то время как в Эстонии число проектов и новых рабочих мест оказалось самым низким среди стран Балтии - принято 21 положительное инвестиционное решение, что должно привести к созданию 600 новых рабочих мест.
Латвия также стала единственной страной Балтии, где в 2024 году увеличилось как количество инвестиционных проектов (рост на 50%), так и число созданных рабочих мест (рост на 53%) по сравнению с 2023 годом. В Литве количество проектов сократилось на 7%, а число рабочих мест - на 10%. В Эстонии число проектов осталось неизменным, однако количество рабочих мест значительно уменьшилось.
Наибольшее сокращение произошло в крупнейших экономиках Европы. Во Франции в 2024 году количество новых проектов уменьшилось на 14% (1025 проектов), в Великобритании - на 13% (853 проекта), в Германии - на 16% (608 проектов) по сравнению с 2023 годом.
В то же время в некоторых странах были зафиксированы значительные улучшения. В Испании количество проектов выросло на 15% (до 351 проекта), в Польше - на 13 % (до 259 проектов), а в Дании - даже на 86% (до 82 проектов).
Согласно исследованию, 37% инвесторов отказались от своих инвестиционных планов в Европе или отложили их. Лишь 59% опрошенных инвесторов планировали вложения в Европу в ближайшие 12 месяцев - тогда как в прошлом году этот показатель составлял 72%. Кроме того, 42% респондентов считают, что политика новой администрации президента США снизит привлекательность Европы как места и партнера для инвестиций.
В Латвии дела пошли на поправку? Как мы недавно сообщали, отдельные экономисты заметили в стране признаки выхода из кризиса.