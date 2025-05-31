Новые данные показали, что Латвия стала более привлекательной для инвесторов страной, чем Эстония и Литва

Согласно исследованию, 37% инвесторов отказались от своих инвестиционных планов в Европе или отложили их. Лишь 59% опрошенных инвесторов планировали вложения в Европу в ближайшие 12 месяцев - тогда как в прошлом году этот показатель составлял 72%. Кроме того, 42% респондентов считают, что политика новой администрации президента США снизит привлекательность Европы как места и партнера для инвестиций.