Все будет хорошо: экономисты заметили в Латвии признаки выхода из кризиса

«Хотя экономика Латвии в прошлом году пережила незначительный спад, в конце года уже начали проявляться первые признаки восстановления. В этом году ожидается более широкий темп роста, однако восстановление сдерживается усиливающейся неопределенностью и неясностью в области торговой политики. Если Европа и США договорятся о сохранении или снижении тарифов, экономическая активность может оказаться выше текущих прогнозов. Особенно эта неопределенность влияет на инвестиции, хотя государственные вложения развиваются относительно благоприятно. В целом мы видим, что экономика движется к восстановлению, но темп пока остается сдержанным», — поясняет Видгрен.