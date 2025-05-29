Все будет хорошо: экономисты заметили в Латвии признаки выхода из кризиса
Согласно прогнозу экономиста Йона Видгрена из ведущей финской финансовой группы OP Financial Group, в 2025 году экономика Латвии может продемонстрировать низкий или умеренный рост, увеличив ВВП на 1,5%, при этом инфляция может составить 2,5%. Об этом говорится в ежеквартальном обзоре экономики стран Балтии.
По словам Видгрена, росту способствует увеличение экспорта услуг и частного потребления, однако сдерживающим фактором остаются низкий уровень инвестиций и общего экспорта на фоне глобальной неопределенности.
«Хотя экономика Латвии в прошлом году пережила незначительный спад, в конце года уже начали проявляться первые признаки восстановления. В этом году ожидается более широкий темп роста, однако восстановление сдерживается усиливающейся неопределенностью и неясностью в области торговой политики. Если Европа и США договорятся о сохранении или снижении тарифов, экономическая активность может оказаться выше текущих прогнозов. Особенно эта неопределенность влияет на инвестиции, хотя государственные вложения развиваются относительно благоприятно. В целом мы видим, что экономика движется к восстановлению, но темп пока остается сдержанным», — поясняет Видгрен.
Рост зарплат и снижение процентных ставок способствуют умеренному увеличению расходов на частное потребление. Положительная динамика наблюдается и в экспорте услуг. Настроения потребителей в Латвии немного ухудшились, но остаются на достаточно высоком уровне — особенно по сравнению с периодом COVID-19.
Экономист прогнозирует более широкий экономический рост в ближайшие годы по сравнению с предыдущим периодом — за счет увеличения частного потребления, государственных инвестиций и, хотя и ограниченного, но все же небольшого роста экспорта. Восстановление, по его словам, уже началось и продолжится в 2026 году.
«На фоне глобальной неопределенности и геополитических рисков в Латвии наблюдается умеренная экономическая активность, однако сохраняется осторожный оптимизм. Несмотря на слабый рост в еврозоне и напряженность в международной торговле, ранее начатые в Латвии инвестиционные проекты указывают на потенциал постепенного роста ВВП в этом году», — говорит в свою очередь руководитель латвийского филиала OP Corporate Bank plc Элмарс Прикшанс.
Согласно прогнозу OP Financial Group, самым быстрым ростом ВВП в этом году может похвастаться Литва (2%), за ней следует Латвия (1,5%) и Эстония (1%). В целом экономическая ситуация в Литве лучше, чему способствуют активное производство и экспорт в страны Центральной Европы. Между тем в Латвии и Эстонии промышленность уже некоторое время стагнирует, а круг экспортных стран заметно уже, чем у Литвы.
Рынок труда во всех странах Балтии остается сравнительно сильным, что укрепляет устойчивость экономики. Уровень безработицы в Латвии — самый низкий среди балтийских стран. По сравнению с Эстонией, где потребительская уверенность низкая, в Латвии наблюдается более уверенный рост потребления.
Во всех странах Балтии в настоящее время значительная часть расходов направляется на оборону, и эти расходы будут продолжать расти в ближайшие годы. По сравнению с другими странами Европы, ситуация в Балтии благоприятнее, поскольку уровень государственного долга остается относительно низким, что позволяет наращивать оборонные бюджеты.
Другие экономисты, однако, не столь оптимистичны в отношении развития ЛР. Особенно в свете того, что угроза введения огромных пошли на товары из ЕС со стороны США пока вовсе не снята. В связи с объявленными президентом США Дональдом Трампом тарифами Латвия получит два удара – от США и Европейского Союза, полагают эксперты.