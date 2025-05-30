"Очень жестоко и стыдно": в Беларуси разразился картофельный кризис, в недоумении даже Путин
В Беларуси в этом году возник дефицит картофеля, а цена на него взлетела до небывалых высот. Власти страны отменили санкции и разрешили картошку импортировать даже из стран НАТО.
Как сообщает BBC, минимальная стоимость картофеля увеличилась с 95 копеек до 1 рубля 10 копеек за кг (0,3-0,4 евро). Цена же крупного и не испорченного в магазинах могла достигать 4-5 руб. за кг (1,1-1,4 евро). Для Беларуси это существенное подорожание.
Основных причин две — заморозки и государственное регулирование цен. Государство дотировало колхозы, а частные фермеры или выращивали картошку себе в убыток, или продавали ее по более высокой цене в Россию. Картофель в России подорожал в 2,8 раза по отношению к весне 2024 года, а закупочные цены на него в два раза выше, чем предлагают белорусские оптовики. Жители начали жаловаться на дефицит, в том числе в соцсетях: «Для Беларуси очень жестоко и даже стыдно», — говорила в Tik Tok одна из покупательниц.
На проблему несколько раз обращал внимание Александр Лукашенко, а потом неожиданно об этом заговорил президент РФ Владимир Путин. На встрече с представителями деловых кругов 26 мая он обсуждал, среди прочего, ассортимент и цены на сельхозпродукты, предложил купить картофель в Беларуси и очень удивился, когда замглавы его администрации Максим Орешкин сказал, что там он тоже закончился.
Уже на следующий день Александр Лукашенко был в Брестской области и требовал от местных властей увеличить урожай основного набора овощей, чтобы в будущем хватило и Беларуси, и России.
В этом же году, чтобы снизить дефицит, Беларусь отменила свой запрет на экспорт овощей и фруктов из Евросоюза. Этот запрет был введен в ответ на санкции против страны за ее участие в войне России против Украины.
Проблемы с картошкой могут быть и в Латвии. Как мы недавно писали, поля с картофелем затоплены, и фермеры с беспокойством смотрят в будущее: сырая погода серьезно задерживает развитие корнеплодов, что в итоге может привести к подорожанию картофеля в магазинах.