"Очень жестоко и стыдно": в Беларуси разразился картофельный кризис, в недоумении даже Путин

Основных причин две — заморозки и государственное регулирование цен. Государство дотировало колхозы, а частные фермеры или выращивали картошку себе в убыток, или продавали ее по более высокой цене в Россию. Картофель в России подорожал в 2,8 раза по отношению к весне 2024 года, а закупочные цены на него в два раза выше, чем предлагают белорусские оптовики. Жители начали жаловаться на дефицит, в том числе в соцсетях: «Для Беларуси очень жестоко и даже стыдно», — говорила в Tik Tok одна из покупательниц.