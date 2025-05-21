"Ни одного ростка": фермеры теряют надежду на урожай картофеля - осенью цена на него может взлететь

Плохой урожай картофеля ударит не только по карманам фермеров, но и по кошелькам покупателей — вероятно, осенью цены на картошку вырастут. С дождями борются и зерноводы, но у них пока все спокойнее. Хозяин хозяйства Kotiņi Алдис Лочмелис рассказывает, что его посевы почти полностью взошли. Конечно, там, где были лужи, посевы могли погибнуть, но потери пока меньше, чем если бы семена вообще не проросли. К тому же у зерноводов есть больше возможностей для маневра — если нельзя посеять бобы, можно посеять гречиху. У картофелеводов такой гибкости нет.