Этой семье в Латвии очень повезло - собака помогла обнаружить опасную ситуацию в доме

Поскольку владелец возвращался домой только вечером, когда уже темно, он сразу не заметил никаких визуальных изменений. Но однажды, включив более яркий свет, он увидел на стенах и потолке гостиной странный темный налет. Попробовав стереть его, он понял, что это серая сажа, осевшая на различные поверхности — не только в гостиной, но и в спальне, кухне и ванной.