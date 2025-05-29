Госконтроль неправ? Минсообщения отрицает недостаточный надзор за airBaltic

В 2021 году Госконтроль призывал Кабинет министров ввести особый порядок для управления рисками в связи с возвратом вложений в airBaltic, однако правительство этого не сделало, продолжая надзор согласно правилам 2015 года. До декабря 2024 года отчеты о ситуации в airBaltic для Кабинета министров фактически подготавливались самой авиакомпанией. В этих отчетах, если только они не касались необходимости дополнительных вложений, в основном подчеркивались положительные аспекты операционной деятельности airBaltic, но не упоминались различные риски, связанные с финансовым положением. Большинство отчетов не были доступны публично, а надзор со стороны Кабинета министров не осуществлялся на основе структурированного анализа показателей и результатов, что позволило бы отслеживать прогресс по возврату вложений и своевременно выявить риски.