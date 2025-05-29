Уверенный, любознательный, ответственный - таков ребенок, готовый к школе
Совсем скоро начнется лето – время, которое обычно ассоциируется с отдыхом, однако для многих семей оно также означает подготовку к началу школьной жизни, поднимая вопрос: что значит быть готовым к школе? Своим мнением делится норвежский эксперт по образованию и основатель сети детских садов Dibber (в Латвии известной как CreaKids) Ганс Якоб Суннбю.
Означает ли это, что ребенок умеет писать свое имя, считать до десяти и знает алфавит? Возможно, готовность к школе – это не только история про академические навыки, но и про умение сотрудничать, выражать свое мнение, прислушиваться к другим, быть самостоятельным и эмоционально зрелым, чтобы с интересом и уверенностью начать новый этап жизни.
Я размышляю об этом вопросе уже много лет, ведь он тесно связан с моей повседневной работой. Наблюдая за тем, как дети растут, учатся и развиваются в разных средах, я пришел к убеждению, что детский сад играет решающую роль в развитии ребенка. Мой профессиональный опыт также заставляет задуматься о том, как мы – как общество и как педагоги – можем лучше поддерживать детей в их первых, самых важных годах жизни.
Норвежский опыт: 50% частных и 50% государственных детских садов
Всю жизнь я был связан с образовательной сферой и работой с детьми – я участвовал в скаутских организациях, Красном Кресте и других инициативах. Логично, что я решил получить образование именно в педагогике, и в 2003 году мы основали в Норвегии наш первый детский сад. Это стало ответом на неспособность правительства того времени решить проблему нехватки мест в государственных детских садах. Как педагоги, мы предвидели такую ситуацию и были готовы подключиться и помочь. Сейчас в Норвегии 50% детских садов частные, а 50% – государственные. При этом частных школ в целом очень мало – всего около 7%. Во всех детских садах родители обязаны вносить софинансирование, но оно сравнительно невелико и регулируется государством. Во всех муниципалитетах эта сумма одинакова, поэтому родителям легко ориентироваться в системе и принимать взвешенные решения.
Безопасное и полное приятных эмоций детство
Как и сейчас в Латвии, раньше в Норвегии большинство общества считало, что детский сад – это просто игры и развлечения, место, где присматривают за детьми, а не образовательное учреждение. Сегодня общественное мнение изменилось, и все больше людей понимают, что обучение через игры тоже является образованием. При этом на этом этапе обучение должно быть легким и веселым – основанным на играх, взаимодействии, развитии коммуникативных навыков. Главное – это не академические знания, а безопасное и полное приятных эмоций детство. В Норвегии часто обсуждают, насколько рано детям стоит начинать развивать академические навыки. Всегда будет группа людей, считающих, что до школы дети просто должны наслаждаться детством. Особенно учитывая, что в Норвегии дети начинают ходить в школу с шести лет. Однако время от времени появляются мнения, что к этому моменту ребенок должен уже уметь и писать, и читать. Я считаю, что в дошкольном образовании нужно искать баланс: детский сад не должен становиться школой, но важно понимать, что дети учатся разными способами, не только сидя за партами.
В первые пять лет жизни развивается 80% потенциала мозга
В детском саду дети учатся постоянно – делясь своими утренними впечатлениями, вместе завтракая или обедая, гуляя, работая в группе. Детский сад – это место, где ребенок готовится к школе, но это не означает раннее освоение академических знаний. Да, в первые пять лет жизни развивается 80% потенциала мозга, но в этот период важнее всего научиться выражать свое мнение, взаимодействовать с другими, понимать, когда говорить, а когда слушать, и развивать множество других навыков, которые будут нужны не только в школе, но и на протяжении всей жизни. Чтобы быть готовым к школе, огромное значение имеют эмоциональный интеллект, умение брать на себя ответственность, уважительное отношение к другим, а также практические повседневные навыки – например, надеть обувь, собрать школьный рюкзак, поддерживать порядок в своих вещах. Самое важное, чему ребенок может научиться в детском саду, – это быть активным участником, а не пассивным наблюдателем учебного процесса.
Среда детского сада должна мотивировать учиться
Научив ребенка учиться, думать, решать различные задачи, мы добиваемся гораздо большего. Поэтому в наших детских садах дети учатся в формате проектов, одновременно развивая навыки сотрудничества. Обучение происходит через игры, развлечения и на природе – так, чтобы детям, в первую очередь, было весело и интересно. Среда детского сада должна мотивировать к обучению, но не навязывать его. Если в этот период у ребенка складываются положительные эмоции от учебного процесса, то и в дальнейшем он будет мотивирован учиться. Педагоги дошкольного образования тоже должны гордиться своей работой – мы формируем будущее. И детским садам следует быть готовыми инвестировать в качество образования и в своих сотрудников. Работа воспитателя в детском саду требует большой ответственности – нужны обширные знания о развитии ребенка, творческий подход, умение заинтересовать детей, а также грамотное и ответственное использование современных технологий.
Готовность к школе – это не то, что ребенок знает, а какой он. Если ребенок чувствует себя уверенно, любознателен, умеет сотрудничать и не боится ошибаться – он готов учиться. И именно к этому, на мой взгляд, нам всем нужно стремиться в дошкольном образовании.