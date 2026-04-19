Даже короткая поездка в Литву и Эстонию может закончиться внезапными проблемами со здоровьем. Что надо учитывать?

Данные страховой компании Gjensidige показывают, что с начала 2025 года до настоящего времени поступила 291 заявка на возмещение убытков по страхованию путешествий во время поездок в Литву и Эстонию. Общий объем выплаченных возмещений превысил 40 тысяч евро, а среднее возмещение по одному случаю составило почти 282 евро. К тому же было отмечено, что чаще всего жители сталкиваются с проблемами со здоровьем, которые могут возникнуть неожиданно. В число наиболее распространенных случаев входят боли в животе, лихорадка, рвота, а также заболевания дыхательных путей - боль в горле, кашель и затрудненное дыхание. Были зафиксированы и различные несчастные случаи, такие как падение во время езды на велосипеде. В некоторых случаях люди испытывали также головокружение, слабость или даже кровотечение.