Даже короткая поездка в Литву и Эстонию может закончиться внезапными проблемами со здоровьем. Что надо учитывать?
Наши соседи, Литва и Эстония, часто становятся местом назначения для многих, кто хотел бы в уик-энд совершить короткие, спонтанные путешествия. Но и в таких поездках существуют различные риски - от внезапных проблем со здоровьем до травм во время активного отдыха. Чтобы избежать неприятных сюрпризов и лишних расходов, страховая компания подготовила краткое руководство для путешественников, обобщив в нем как полезные маршруты, так и практические советы для более безопасных поездок.
Данные страховой компании Gjensidige показывают, что с начала 2025 года до настоящего времени поступила 291 заявка на возмещение убытков по страхованию путешествий во время поездок в Литву и Эстонию. Общий объем выплаченных возмещений превысил 40 тысяч евро, а среднее возмещение по одному случаю составило почти 282 евро. К тому же было отмечено, что чаще всего жители сталкиваются с проблемами со здоровьем, которые могут возникнуть неожиданно. В число наиболее распространенных случаев входят боли в животе, лихорадка, рвота, а также заболевания дыхательных путей - боль в горле, кашель и затрудненное дыхание. Были зафиксированы и различные несчастные случаи, такие как падение во время езды на велосипеде. В некоторых случаях люди испытывали также головокружение, слабость или даже кровотечение.
Рекомендации, которые следует учесть при подготовке к поездке
Планируя путешествие в соседнюю страну, жители часто отдают предпочтение поездке на автомобиле, так как это позволяет самим свободно выбирать маршрут, посещать различные достопримечательности и регулировать темп поездки. Но такой выбор означает также больше ответственности за собственную безопасность и самочувствие, а также за безопасность и самочувствие попутчиков. Хотя часто кажется, что особая подготовка или медикаменты не потребуются, в пути могут возникнуть неожиданные проблемы со здоровьем, от головной боли и усталости до проблем с пищеварением или заболеваний дыхательных путей.
Поэтому, прежде чем отправиться в путь, надо позаботиться о простых, но важных вещах, способных существенно улучшить самочувствие во время поездки, - бутылке воды и небольших закусках. Нельзя забывать также о необходимых лекарствах. Столь же важно запланировать небольшие остановки - даже несколько минут вне машины, чтобы размяться и перевести дух, помогут организму восстановиться и вернут водителю способность к концентрации.
Для планирования пригодятся также различные мобильные приложения, которые помогут лучше подготовиться к дороге. Приложения для прогноза погоды, такие как "Windy", позволяют проверить не только температуру, но и направление ветра и осадки в конкретном регионе, что особенно актуально в прибрежных районах. Дополнительно может пригодиться также приложение "PackPoint Travel Packing List", позволяющее составлять персонализированный список вещей с учетом места назначения, продолжительности поездки и запланированных мероприятий. В приложении можно указать, планируете ли вы походы, плавание или другие виды активного отдыха, и на основе этой информации оно автоматически составит список рекомендуемых вещей.
Что посмотреть в Литве и Эстонии?
Соседние страны часто могут удивить тем, как много там возможностей для активного отдыха - на один день можно запланировать спокойную прогулку по природным тропам, на следующий - поездку на велосипедах или экскурсию в невиданный ранее город, возникшую совершенно спонтанно.
В Литве путешественникам стоит наведаться в Вильнюс, где особенные впечатления предлагает тюрьма Лукишкес - исторический архитектурный памятник, превратившийся из закрытой территории в место культурных и художественных мероприятий с экскурсиями, выставками и концертами. Между тем в Паневежисе интересным местом станет музей Stasys, посвященный художнику Стасису Эйдригевичюсу, с обширной коллекцией современного искусства. Любителям природы и истории в свою очередь понравится Кернаве - город из списка культурного наследия ЮНЕСКО с комплексом городищ и богатой историей.
В Эстонии также найдется множество мест для остановок. В Таллине особую атмосферу можно почувствовать в творческом квартале Теллискиви, где индустриальная среда превратилась в динамичное культурное пространство с галереями, кафе и творческими компаниями. Между тем для более спокойного отдыха подойдет парк Кадриорг, где можно полюбоваться как классическими садами, так и элементами японского пейзажа. Тем временем семьям и любителям науки понравится фабрика изобретений PROTO в районе Ноблесснер, где в интерактивной форме можно познакомиться с развитием науки и технологий.