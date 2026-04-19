В Талси подросток получил опасные ожоги после эксперимента с бытовой химией
В Талсинском крае подросток получил тяжелые химические ожоги после употребления опасной жидкости, предположительно приготовленной из бытовой химии. Полиция начала уголовное дело, а власти предупреждают о тревожной тенденции среди молодежи.
По информации портала retalsi.lv, в одном из учебных заведений Талсинского края произошел серьезный инцидент, в результате которого пострадал подросток. Юноша получил тяжелые повреждения после того, как выпил жидкость, содержащую средство для прочистки труб. Предполагается, что вещество могло использоваться для изготовления самодельного взрывного устройства.
Как сообщила представитель Государственной полиции Мадара Шершнева, 16 апреля правоохранители получили информацию о том, что еще 14 апреля мальчик из Талси был доставлен в медицинское учреждение в Риге с возможными химическими ожогами. По факту произошедшего начат уголовный процесс, устанавливаются точные обстоятельства.
Пока официальное расследование продолжается, в социальных сетях, в частности в Instagram, распространяется неофициальная информация о случившемся. По одной из версий, инцидент мог произойти во время или после спортивной тренировки. Пользователи указывают на опасную тенденцию среди подростков — изготовление самодельных взрывных смесей с использованием бытовой химии и фольги. Предполагается, что пострадавший мог случайно выпить жидкость из бутылки, в которой находился такой опасный состав.
Местные власти Талсинского края, реагируя на происшествие, призвали родителей и общество уделять больше внимания безопасности детей. В заявлении подчеркивается, что подростки все чаще экспериментируют с химическими веществами, изготавливают опасные смеси, употребляют неизвестные жидкости и не задумываются о последствиях.
Также отмечается, что подростки могут использовать неподходящие медикаменты или вести себя рискованно, в том числе при использовании различных транспортных средств. Все это способно привести к серьезным травмам и даже угрозе жизни.
Подобные случаи не единичны. По данным европейских служб безопасности, ежегодно фиксируются десятки инцидентов, связанных с использованием бытовой химии не по назначению среди подростков.
- Около 20–30% отравлений у детей и подростков связаны с бытовыми химическими средствами
- В ряде случаев речь идет именно о намеренных «экспериментах»
- Наиболее опасны средства для прочистки труб, содержащие сильные щелочи и кислоты. Медики предупреждают: даже небольшое количество таких веществ может вызвать глубокие ожоги пищевода, желудка и привести к инвалидности.