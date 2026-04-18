Сколько придется отдать государству при продаже жилья - налог может быть от 0 до 25,5%
Продажа недвижимости может обойтись дороже, чем кажется: налог до 25,5% с прибыли. Но есть важные исключения — в некоторых случаях платить вообще не придется.
С доходов от продажи недвижимости с 2025 года применяется налоговая ставка в размере 25,5%. Налог рассчитывается с прибыли, которая представляет собой разницу между ценой продажи недвижимости и ее стоимостью приобретения с учетом вложений, например ремонта. Однако не во всех случаях этот налог необходимо платить.
Как порталу Latgales Laiks указал руководитель латгальского филиала Aver Brokerage Андрей Хролович, налог на прирост капитала не нужно платить, если продаваемая недвижимость принадлежит лицу более пяти лет, то есть 60 месяцев, и как минимум 12 месяцев за последние 5 лет она должна быть указана как задекларированное место жительства или является единственной собственностью лица.
Хролович отмечает, что налог не нужно платить также в случае, если доходы от продажи инвестируются в функционально аналогичную недвижимость в течение 12 месяцев до или после сделки. Однако, например, при продаже квартиры и покупке лесного участка это не считается аналогичной недвижимостью, и налог придется платить. Если новая недвижимость дешевле полученной прибыли, разница будет облагаться налогом.
Если недвижимость была приобретена за 20 тысяч евро и продана за 60 тысяч евро, прибыль от сделки составляет 40 тысяч евро. С этой суммы необходимо заплатить налог 25,5%. Если продавцу недвижимости неизвестна стоимость приобретения, то в качестве базы берется кадастровая стоимость объекта. Дополнительно следует учитывать, что если общий годовой доход лица превышает 200 000 евро, к превышающей части применяется ставка 28,5%.
Эксперт советует жителям тщательно оценивать условия сделки, а также сохранять документы и чеки, подтверждающие стоимость приобретения и вложения в недвижимость.