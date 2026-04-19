Эксперты предупреждают о скрытых опасностях при подключении к общедоступным сетям Wi-Fi

Атаки с поддельными сетями эффективны, и их суть очень проста — сначала злоумышленник находит существующую Wi-Fi сеть и создает ее идентичную копию с тем же названием. Затем пользователей побуждают подключиться к этой поддельной сети, иногда даже искусственно отключая их от настоящей. После установления соединения злоумышленник может отслеживать весь трафик, перехватывать пароли и другие незашифрованные данные, распространять вредоносное ПО или манипулировать якобы безопасными соединениями.