Эксперты предупреждают о скрытых опасностях при подключении к общедоступным сетям Wi-Fi
Киберпреступники все чаще используют поддельные Wi-Fi сети в общественных местах, чтобы перехватывать данные пользователей. Эксперты предупреждают: даже опытные люди не всегда способны отличить опасное подключение от настоящего.
В наши дни киберпреступники все чаще используют ситуации, когда человек находится в движении или спешке, например, путешествуя или работая удаленно из кафе, и подключается к публичным сетям Wi-Fi, предупреждает руководитель процессов внутренней безопасности компании Bite Latvija Германис Эриньш.
Эксперт отмечает, что в настоящее время в популярных атаках через Wi-Fi киберпреступники создают поддельные беспроводные сети, которые визуально и технически практически неотличимы от настоящих. Эти атаки особенно опасны, так как позволяют злоумышленнику «перехватывать» пароли, платежную информацию и другие чувствительные данные, при этом владелец устройства даже не подозревает об этом.
Когда пользователь подключается к такой сети, весь интернет-трафик перенаправляется через устройство злоумышленника, что позволяет перехватывать пароли, платежные данные и другую конфиденциальную информацию или даже заразить устройство вредоносным программным обеспечением. Такие атаки часто используются в так называемых сценариях «man-in-the-middle», где злоумышленник незаметно находится между пользователем и интернет-сервисом.
Как осуществляется мошенничество?
Атаки с поддельными сетями эффективны, и их суть очень проста — сначала злоумышленник находит существующую Wi-Fi сеть и создает ее идентичную копию с тем же названием. Затем пользователей побуждают подключиться к этой поддельной сети, иногда даже искусственно отключая их от настоящей. После установления соединения злоумышленник может отслеживать весь трафик, перехватывать пароли и другие незашифрованные данные, распространять вредоносное ПО или манипулировать якобы безопасными соединениями.
"Пользователи подключаются к такой сети, считая ее настоящей, и именно поэтому атака часто остается незамеченной. В реальности даже технически грамотный человек не может определить, какая сеть безопасна, к тому же устройства часто автоматически подключаются к открытым сетям, что еще больше увеличивает риск", — отмечает Эриньш.
Особенно высокий риск наблюдается в местах с большим потоком людей, например, в аэропортах, гостиницах или кафе, где киберпреступники могут создавать Wi-Fi сети с идентичными названиями, такими как «Airport_Free_WiFi» или «Hotel_Guest». В исследование показывает, что 23% пользователей сталкивались с атаками в аэропортах, 20% — в гостиницах, а 25% — в ресторанах и кафе.
Обзор безопасности мобильных устройств Zimperium’s 2025 Global Mobile Threat Report показывает, что в мире существует около 5 миллионов небезопасных публичных Wi-Fi сетей, и примерно 33 % пользователей регулярно к ним подключаются. При этом 40% пользователей, использовавших публичные Wi-Fi сети, сталкивались с угрозами для личной информации.
О возможном мошенничестве может свидетельствовать медленное интернет-соединение
О возможных угрозах могут сигнализировать внезапные запросы ввести электронную почту, пароль или банковские данные для использования Wi-Fi, а также наличие нескольких похожих названий сети, например «Hotel_WiFi» и «Hotel_WiFi_Free». Медленное соединение, частые разрывы или появление неизвестных мобильных приложений и всплывающих окон также могут означать подключение к поддельной сети.
Эриньш подчеркивает, что по этим причинам важно не полагаться на удачу, а повышать безопасность своих устройств осознанными действиями — от выбора надежных сетей до регулярного обновления устройств и программного обеспечения. Он также отмечает, что одним из самых эффективных способов защиты является использование антивируса, который автоматически сообщает об угрозах.