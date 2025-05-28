Война - наше внутреннее дело, потому что Украины не существует, утверждают бывший премьер России и советник Путина
Пока Россия выдвигает всевозможные аргументы в оправдание своей агрессии в Украине, своеобразным откровением поделились бывший премьер-министр России Сергей Степашин и советник Владимира Путина Антон Кобяков. По их мнению, все это вообще внутреннее дело России, потому что Советский Союз продолжает существовать и никакого украинского государства на самом деле нет.
Процедура ликвидации Советского Союза была нарушена, заявил предшественник Путина на посту премьер-министра России Сергей Степашин. Он согласился с ранее высказанным мнением Кобякова, что СССР «юридически продолжает существовать», а конфликт с Украиной является «внутренним конфликтом государства».
В интервью агентству РИА Новости председатель Ассоциации юристов России призвал в контексте «специальной военной операции», как в России до сих пор называют развязанную ею кровопролитную войну, учитывать «юридическую неопределенность», связанную с распадом СССР. «Важно учитывать эту юридическую коллизию, особенно в условиях конфронтации с нацистами в Украине, чтобы было понятно, с кем именно мы сражаемся», — заявил Степашин.
Ранее советник Путина Кобяков заявил, что с юридической точки зрения «украинский кризис» можно рассматривать как «внутреннее дело СССР», поскольку распад Союза произошел с нарушениями и в определенной степени СССР «юридически продолжает существовать».
«Если съезд народных депутатов, он же съезд Советов в 1922 году создавал СССР, то распускать нужно было его по решению съезда этих самих депутатов», — заявил Кобяков на заключительной пресс-конференции Петербургского международного юридического форума 21 мая.
Он заявил, что подписание Беловежского соглашения 8 декабря 1991 года, которое совершили тогдашние руководители России, Белоруссии и Украины — Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук, а также премьер-министры этих республик, было «странным мероприятием», а его ратификация Верховными Советами России, Украины и Белоруссии, которые на тот момент еще были советскими республиками, якобы не входила в полномочия этих парламентов.
«Но если юридическая процедура была нарушена, тогда получается, что юридически СССР существует. Так говорят эксперты по конституционному праву», — заявил Кобяков, не моргнув глазом. «А если СССР не был ликвидирован, то с правовой точки зрения логично считать, что украинский кризис — это внутренний процесс».
«С юридической точки зрения Кобяков прав. Украина была одной из первых, кто начал постепенно выходить из [Советского] Союза», — согласно кивнул юрист Степашин.
Что же тогда уже 25 лет делает в Кремле «президент России» Путин и почему все эти годы они сами работали в управлении независимого Российского государства — ни Степашин, ни Кобяков не сообщили. Сам Степашин занимал пост премьер-министра России с 12 мая по 9 августа 1999 года, когда его сменил Путин, которого Ельцин в том же году выбрал своим преемником на посту президента.
Следует напомнить, что к моменту распада СССР Латвия, Литва и Эстония уже были независимыми государствами, чью независимость сам СССР признал 6 сентября 1991 года.