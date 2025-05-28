Война - наше внутреннее дело, потому что Украины не существует, утверждают бывший премьер России и советник Путина

Что же тогда уже 25 лет делает в Кремле «президент России» Путин и почему все эти годы они сами работали в управлении независимого Российского государства — ни Степашин, ни Кобяков не сообщили. Сам Степашин занимал пост премьер-министра России с 12 мая по 9 августа 1999 года, когда его сменил Путин, которого Ельцин в том же году выбрал своим преемником на посту президента.