SPKC призывает путешественников быть бдительными: по Европе гуляют вспышки кори и оспы обезьян
Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) обращает внимание жителей на повышенный риск заражения корью в нескольких странах Европы, а также напоминает о мерах предосторожности в связи с оспой обезьян, особенно во время путешествий.
Вспышки кори в Европе – особенно уязвимы невакцинированные дети
Корь – это крайне заразное инфекционное заболевание, против которого уже почти 60 лет существует эффективная и безопасная вакцина. Несмотря на доступность и преимущества вакцинации, уровень охвата прививками во многих странах Европы остается недостаточным, и по мере увеличения числа неиммунных детей вспышки кори продолжаются, инфекция распространяется между странами в результате перемещений людей.
С 1 марта 2024 года по 28 февраля 2025 года в 30 странах Европейского союза и Европейской экономической зоны (ЕС/ЕЭЗ) зарегистрировано 28 791 случай кори. Наибольшая заболеваемость зафиксирована у младенцев до одного года и детей в возрасте от 1 до 4 лет. 85,8% случаев зарегистрированы у невакцинированных лиц. Также сообщалось о 14 случаях смерти – 13 в Румынии и 1 во Франции.
В марте 2025 года случаи кори были зарегистрированы в 16 странах. Вспышки или значительный рост числа случаев выявлен в Бельгии (Фландрия), Франции и Румынии, а отдельные случаи также зафиксированы в Австрии, Чехии, Германии, Италии, Венгрии, Нидерландах, Польше, Португалии, Испании и Швеции. В мае этого года случай кори был зарегистрирован и в Латвии. Заболевший заразился за границей.
С учетом роста заболеваемости SPKC призывает проверить статус вакцинации детей и при необходимости своевременно привиться от кори, проконсультировавшись с семейным врачом. Особое внимание следует уделить детям, которые планируют поездки.
Оспа обезьян: инфекция с возможным распространением во время путешествий
Оспа обезьян (mpox) – это вирусное инфекционное заболевание, которое распространяется среди людей медленно, однако заражение возможно при тесном контакте с инфицированным человеком или предметами, которыми он пользовался. Вирус также может передаваться половым путем, что является основным путем распространения инфекции в Европейском союзе.
14 августа 2024 года Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в связи со вспышкой оспы обезьян в Африке. Решение об объявлении чрезвычайной ситуации было принято на основе быстрого распространения нового варианта вируса в Демократической Республике Конго, который впоследствии распространился на соседние страны.
В 2025 году в общей сложности 66 стран сообщили о более чем 12 000 случаях оспы обезьян, включая 62 летальных исхода.
В 2022 году в Латвии было зарегистрировано шесть случаев оспы обезьян. SPKC, проведя эпидемиологическое расследование, установил, что во всех случаях источником инфекции стали зараженные за пределами Латвии лица.
Симптомы оспы обезьян обычно появляются через 6–13 дней после заражения (иногда до 21 дня) и включают:
- повышение температуры и общую слабость,
- сыпь (папулы) и язвы на слизистых оболочках,
- боли в мышцах и спине.
Как правило, заболевание протекает в легкой или средней форме и заканчивается полным выздоровлением в течение 2–4 недель.
Рекомендации для путешественников:
- избегать тесного физического контакта, включая половые контакты, с людьми, у которых есть или могут быть признаки оспы обезьян, в том числе с людьми с видимыми кожными поражениями или другими характерными симптомами заболевания;
- избегать контакта с предметами, которыми пользовался человек, инфицированный оспой обезьян;
- часто мыть руки с мылом и водой не менее 20 секунд или использовать спиртосодержащие антисептики (рекомендуется всегда иметь при себе средство для дезинфекции рук в путешествиях);
- избегать контакта с дикими животными;
- если в течение 21 дня после возвращения из страны с высоким уровнем заболеваемости оспой обезьян или после рискованного контакта, включая половой контакт с человеком, который мог быть инфицирован, появляются характерные симптомы, следует оставаться дома и обратиться к врачу.