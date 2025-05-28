SPKC призывает путешественников быть бдительными: по Европе гуляют вспышки кори и оспы обезьян

С 1 марта 2024 года по 28 февраля 2025 года в 30 странах Европейского союза и Европейской экономической зоны (ЕС/ЕЭЗ) зарегистрировано 28 791 случай кори. Наибольшая заболеваемость зафиксирована у младенцев до одного года и детей в возрасте от 1 до 4 лет. 85,8% случаев зарегистрированы у невакцинированных лиц. Также сообщалось о 14 случаях смерти – 13 в Румынии и 1 во Франции.