"Вам полторы-две тысячи?" Лукашенко предложил Трампу забрать к себе политзаключенных из белорусских тюрем
фото: Shutterstock
Александр Лукашенко правит Беларусью 31 год.
В мире

"Вам полторы-две тысячи?" Лукашенко предложил Трампу забрать к себе политзаключенных из белорусских тюрем

Отдел новостей

Otkrito.lv

Правитель Беларуси Александр Лукашенко предложил президенту США Дональду Трампу "забрать к себе" белорусских политзаключенных в ходе их телефонного разговора. Об этом сообщает DW.

"Вам полторы-две тысячи? Забирайте к себе, везите их туда", - заявил Лукашенко журналистам.

Отрицая наличие в стране политических заключенных, Лукашенко одновременно называет их "бандитами". "Рассчитывать на то, что мы бандитов выпустим, которые жгли, взрывали, и они это признают... Мы их выпустим, а они снова против нас будут войну вести? Тут меня общество не поддержит", - приводит его слова государственное агентство БелТА. По словам белорусского президента, эта тема в разговоре с Трампом затрагивалась очень кратко.

По оценкам правозащитников, в белорусских тюрьмах содержится до 1300 политзаключенных, эту же цифру называл и Дональд Трамп. Многие из них были арестованы в ходе подавления массовых протестов после выборов 2020 года.

Как писал Otkrito.lv, не так давно Лукашенко заявил, что не планирует баллотироваться на следующий президентский срок.

Темы

БеларусьДональд ТрампАлександр ЛукашенкоСШАБЕЛтаOtkrito.lv

Другие сейчас читают