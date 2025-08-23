"Вам полторы-две тысячи?" Лукашенко предложил Трампу забрать к себе политзаключенных из белорусских тюрем
Правитель Беларуси Александр Лукашенко предложил президенту США Дональду Трампу "забрать к себе" белорусских политзаключенных в ходе их телефонного разговора. Об этом сообщает DW.
"Вам полторы-две тысячи? Забирайте к себе, везите их туда", - заявил Лукашенко журналистам.
Отрицая наличие в стране политических заключенных, Лукашенко одновременно называет их "бандитами". "Рассчитывать на то, что мы бандитов выпустим, которые жгли, взрывали, и они это признают... Мы их выпустим, а они снова против нас будут войну вести? Тут меня общество не поддержит", - приводит его слова государственное агентство БелТА. По словам белорусского президента, эта тема в разговоре с Трампом затрагивалась очень кратко.
По оценкам правозащитников, в белорусских тюрьмах содержится до 1300 политзаключенных, эту же цифру называл и Дональд Трамп. Многие из них были арестованы в ходе подавления массовых протестов после выборов 2020 года.
