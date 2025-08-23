В ночь на воскресенье в Латвии ожидаются грозы и сильные ливни, днем - тоже

Ночью небо будет временами проясняться, местами ожидается кратковременный дождь, а в западных и центральных районах — сильные ливни и грозы. В отдельных районах может образоваться туман и дымка. Ветер сменится на северо-западный и западный, будет слабым или умеренным, а на морском побережье — умеренно сильным, порывами до 15–19 м/с. Минимальная температура воздуха составит +6...+9 градусов, на большей части побережья +10...+13 градусов.