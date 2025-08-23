В ночь на воскресенье в Латвии ожидаются грозы и сильные ливни, днем - тоже
В ночь на воскресенье в отдельных районах западной и центральной части Латвии возможны сильные ливни и грозы, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ночью небо будет временами проясняться, местами ожидается кратковременный дождь, а в западных и центральных районах — сильные ливни и грозы. В отдельных районах может образоваться туман и дымка. Ветер сменится на северо-западный и западный, будет слабым или умеренным, а на морском побережье — умеренно сильным, порывами до 15–19 м/с. Минимальная температура воздуха составит +6...+9 градусов, на большей части побережья +10...+13 градусов.
В Риге ночью небо будет мало проясняться и временами пройдет дождь. Ожидается слабый или умеренный северо-западный, западный ветер, порывами до 14 м/с. Минимальная температура воздуха — +10...+11 градусов.
В воскресенье днем в Латвии ожидается облачная погода, местами возможны прояснения. Во многих районах временами пройдет дождь, в западных и центральных районах местами — сильные ливни и грозы.
Ветер будет слабым или умеренным западных направлений, а на побережье — северо-западным, западным, с порывами до 15–17 м/с. Максимальная температура воздуха составит +13...+17 градусов.