Почему произошла смертельная авария в Агенскалнсе? Комментарий специалиста: "В Риге много таких мест"

«Это должно было когда-то случиться, чтобы мы наконец обратили на это внимание. Нельзя считать нормой, что в школах мотоциклистам рассказывают про опасные элементы на дороге, а сегодня эти элементы становятся смертельными. Мотоциклист задел рельс — вот и все. Не удержал мотоцикл — и, конечно, все закончилось трагически. Большая ли была скорость? Думаю, нет, по брусчатке быстро не поедешь. Это было предсказуемо».