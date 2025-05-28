Почему произошла смертельная авария в Агенскалнсе? Комментарий специалиста: "В Риге много таких мест"
Этот мотосезон в Латвии начался трагично — по меньшей мере 50 мотоциклистов уже пострадали в авариях, двое — погибли. Последняя трагическая авария произошла утром в понедельник в рижском районе Агенскалнс.
По данным Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), вызовы на ДТП с участием мотоциклистов поступают ежедневно, а травмы часто бывают очень серьезными. Председатель Латвийской ассоциации мотоклубов Угис Спелманис в интервью передаче "Rīta Panorāma" на Латвийском телевидении заявил, что, по его мнению, трагедия в Агенскалнсе была предсказуемой:
«Это должно было когда-то случиться, чтобы мы наконец обратили на это внимание. Нельзя считать нормой, что в школах мотоциклистам рассказывают про опасные элементы на дороге, а сегодня эти элементы становятся смертельными. Мотоциклист задел рельс — вот и все. Не удержал мотоцикл — и, конечно, все закончилось трагически. Большая ли была скорость? Думаю, нет, по брусчатке быстро не поедешь. Это было предсказуемо».
На вопрос о причинах ДТП с участием мотоциклистов, инструктор по безопасному вождению Рудольф Бергманис ответил: «Часто главной причиной является невнимательность самих водителей. Если говорить конкретно об аварии в Агенскалнсе — в Риге много таких мест, как, например, Воздушный мост, где зимой машины теряют управление. Я сам еще в 2017 году видел: рельсы, брусчатка, но рельсы на 10 сантиметров выше уровня асфальта. Это — проблема инфраструктуры».
«Я сам там упал в 2017 году — с тех пор это место так и не отремонтировано. Рельсы до сих пор значительно возвышаются над дорогой, и это становится понятно, только когда ты в него врезаешься. Сначала кажется — красивая брусчатка, рельсы, можно ехать. А потом — неожиданное препятствие, которое невозможно предсказать».
Также Бергманис отметил, что качественная экипировка для мотоциклиста играет важнейшую роль в безопасности.
Как уже сообщал Otkrito.lv, трагедия произошла недалеко от остановки общественного транспорта у рынка Агенскалнс, где мотоциклист потерял контроль над мотоциклом и врезался в стоящий автомобиль. От сильного удара мужчина получил тяжелые травмы, и, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.