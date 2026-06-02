За работу! Новый премьер будет собирать правительство в два раза чаще
В дальнейшем правительство будет собираться два раза в неделю, проводя также тематические заседания, сообщил журналистам после заседания коалиционных партий премьер-министр Андрис Кулбергс ("Объединенный список").
Андрис Кулбергс напомнил, что заседания правительства обычно проходят по вторникам, однако партнеры договорились, что теперь они будут проводиться и по пятницам. Как заявил Кулбергс, у правительства осталось ограниченное время для работы - 88 рабочих дней, в течение которых можно организовать до 17 заседаний Кабинета министров. Одновременно необходимо обеспечить также совещания по сокращению бюрократии, работу комитетов и технические заседания.
Он сообщил, что на первом заседании коалиционных партий обсуждались принципы сотрудничества, чтобы обеспечить ясную повестку дня. Кулбергс отметил, что в повестку дня заседаний Кабинета министров нередко попадают сравнительно незначительные вопросы, рассмотрение которых занимает много времени. Однако в краткосрочной перспективе отказаться от такой практики невозможно, так как это определяется нормативным регулированием.
Чтобы обеспечить продвижение важных вопросов, достигнута договоренность об организации дополнительных заседаний в течение недели. На них планируется рассматривать вопросы стратегического значения, в том числе касающиеся госбюджета, обороны и других приоритетных направлений.
Особое внимание будет уделяться регулярному мониторингу экономических показателей. Как указал Кулбергс, впредь правительство будет получать информацию о финансовой ситуации в стране не раз в год, а ежемесячно, используя данные Службы государственных доходов и Государственной казны. Также будут регулярно анализироваться данные Центрального статистического управления и решения Банка Латвии о процентных ставках в контексте макроэкономических прогнозов.
На совещании коалиционных партий также принято решение провести 27 июня выездное заседание правительства в Латгале. На заседании будут анализироваться только актуальные для региона вопросы, включая безопасность, развитие экономики и местные проблемы.
Кулбергс сообщил, что в ближайшее время каждый министр должен подать по три приоритета, что в общей сложности составит 42 задачи. Эти предложения будут рассмотрены на отдельном заседании, где будут оцениваться возможности их реализации, механизмы выполнения и критерии измерения результатов.