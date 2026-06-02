За работу! Новый премьер будет собирать правительство в два раза чаще

Андрис Кулбергс напомнил, что заседания правительства обычно проходят по вторникам, однако партнеры договорились, что теперь они будут проводиться и по пятницам. Как заявил Кулбергс, у правительства осталось ограниченное время для работы - 88 рабочих дней, в течение которых можно организовать до 17 заседаний Кабинета министров. Одновременно необходимо обеспечить также совещания по сокращению бюрократии, работу комитетов и технические заседания.