ФОТО, ВИДЕО: разрушительный ночной удар по Киеву и другим городам Украины - под завалами ищут людей
Россия нанесла один из крупнейших за последние месяцы ударов по Украине, выпустив по стране 656 беспилотников и 73 ракеты. В результате обстрелов серьезно пострадал Киев, где частично обрушился многоквартирный жилой дом.
Особенно тяжелая ситуация сложилась в Подольском районе, где после повторного удара частично обрушилось девятиэтажное жилое здание. В окрестностях вспыхнуло несколько пожаров, горели автомобили и другие постройки.
«Частично разрушен многоэтажный жилой дом. Есть опасения, что под завалами могут находиться люди», — сообщил в Telegram после ударов мэр Киева Виталий Кличко.
Разрушения зафиксированы и в других частях столицы Украины. В Шевченковском районе ракета попала в 24-этажный жилой дом, вызвав пожар, а в Соломенском районе повреждены верхние этажи 15-этажного здания. Также пострадали медицинское учреждение и несколько объектов гражданской инфраструктуры.
Россия нанесла удар по Киеву (2.06.2026)
В течение ночи жители Киева массово искали спасения на станциях метро и в бомбоубежищах. В ряде районов города были зарегистрированы перебои с электроснабжением, а в воздухе непрерывно работали системы противовоздушной обороны.
Тяжелый удар пришелся и по Днепру, где погибли по меньшей мере семь человек и более 30 получили ранения. В городе частично разрушены жилые дома, повреждены десятки зданий и выбиты тысячи окон. Обстрелы также зафиксированы в Харькове, Запорожье и других регионах.
По информации Воздушных сил Украины, в ходе атаки Россия использовала 656 беспилотных летательных аппаратов и 73 ракеты различных типов, включая баллистические и гиперзвуковые. Украинская ПВО заявила, что было сбито или нейтрализовано более 600 дронов и 40 ракет, однако десятки ударов достигли целей.
В то время как в результате атак пострадали преимущественно жилые дома и гражданская инфраструктура, Министерство обороны РФ в очередной раз заявило, что «массированные удары» были направлены против объектов военно-промышленного комплекса Украины и наносились «высокоточным оружием», включая гиперзвуковые ракеты.