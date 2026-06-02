ФОТО: зажигательным концертом отметила свой юбилей рок-н-ролл группа Keksi

Юбилейный концерт рок-н-ролл группы Keksi (мая 2026)
В минувшие выходные грандиозным концертом в саду виллы К. К. фон Стрицка (K.K. fon Stricka villa) рок-н-ролл группа Keksi дала старт празднованию своего 30-летнего юбилея.
Море энергии, радости, танцев, смеха и, конечно же, качественного рок-н-ролла заполнили обычно тихие окрестности улицы Бриана. На концерте Keksi исполнили не только узнаваемую классику рок-н-ролла, но и подготовленную в этом году программу на латышском языке, которой публика с удовольствием подпевала и сопереживала.
На танцполе элегантно кружились пары из танцевальных клубов SwingDance и Ķengurroks, к которым вскоре присоединились и остальные гости. На сцену в этот вечер выходили не только сами виновники торжества, но и романтичный саксофонист Райво Сташанс, который увлек публику совместным исполнением знаменитого хита "Tequila". Солистка Лолита Новикова вместе с группой спела легендарную "Mojo Boogie", а особенные друзья концерта — задорное музыкальное объединение Rahu The Fool — покорили всех своей элегантной винтажной программой. Следом за ними последовало выступление двух дам — Иевы Сирцовой и Эвиты Бамбане — на двух контрабасах, объединивших в одной композиции темы группы Rolling Stones и Чайковского.
Ведущий вечера Уфо (Ufo) умудрился расшевелить абсолютно всех, исполнив песню "Pastum Pastum" в стиле буги-вуги. Публику долго учить движениям не пришлось, и вскоре весь сад превратился в один сплошной танцевальный «паровозик».
Так что можно смело утверждать: группа Keksi заявила о своем возвращении после ухода из жизни ее лидера Муравья (Александра Сырцова) с размахом и уверенностью. Оставленное им наследие продолжает жить. Keksi продолжают свою миссию — наполнять мир радостью от простых вещей.
«Рок-н-ролл цепляет своим ритмом и простотой. Его энергия и жизнелюбие заразительны: все вокруг становится лучше, люди — ближе, появляется желание быть вместе и делиться эмоциями. Это же прекрасно!» — говорит вдохновительница возрождения группы, супруга Муравья Иева Сырцова, которая заняла уверенную позицию за контрабасом и взяла на себя роль лидера коллектива.
В состав группы Keksi вошли профессиональные музыканты, которых объединяет неиссякаемое жизнелюбие и верность жанру: энергичный вокалист Давис Матскинс, виртуозный пианист Гинтс Жилинскис, Виктор Эунапу за гитарой, Иева Сырцова на контрабасе, Валтерс Шмитс на саксофоне и Николасс Мурниекс за барабанами.
Уже совсем скоро группу Keksi можно будет услышать на праздниках и концертах в самых разных уголках страны. В исполнении группы звучит как золотой фонд рок-н-ролла — песни, которые годами разгоняли кровь в венах слушателей Keksi (жемчужины мировой классики рок-н-ролла, рокабилли и буги в уникальных аранжировках группы), так и совершенно новое дыхание — свежие, созданные за последние месяцы композиции на латышском языке.