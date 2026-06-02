В Валмиерском крае этим летом пройдет необычная туристическая акция

В буклет туристической акции включены 24 детских рисунка, на которых изображены различные туристические объекты Валмиерского края — природные, культурно-исторические и места для активного отдыха. Рассматривая рисунки, участникам необходимо угадать, какой объект на них изображен, посетить его и найти установленную рядом табличку акции. Достаточно отсканировать размещенный на табличке QR-код, чтобы узнать правильный ответ, который нужно вписать в буклет.