В Валмиерском крае этим летом пройдет необычная туристическая акция
В Валмиерском крае стартует туристическая акция. В этом году объекты для туристической игры выбирали дети, рисуя свои любимые места отдыха. Всего было подано 212 рисунков, на которых изображены 53 различных объекта по всему краю.
Чтобы узнать, какие места вошли в туристическую акцию 2026 года, с 1 июня всех путешественников приглашают принять участие в традиционной туристической акции «Валмиерский край глазами детей».
В буклет туристической акции включены 24 детских рисунка, на которых изображены различные туристические объекты Валмиерского края — природные, культурно-исторические и места для активного отдыха. Рассматривая рисунки, участникам необходимо угадать, какой объект на них изображен, посетить его и найти установленную рядом табличку акции. Достаточно отсканировать размещенный на табличке QR-код, чтобы узнать правильный ответ, который нужно вписать в буклет.
На некоторых объектах участникам предстоит выполнить дополнительное задание, а в других под QR-кодом будут спрятаны координаты, ведущие к правильному ответу.
Для более увлекательного путешествия организаторы рекомендуют использовать GPS-координаты только в том случае, если не удается определить объект по рисунку. Обращается внимание, что указанные в буклете координаты не обозначают точное местонахождение таблички.
Участвовать можно как индивидуально, так и в составе команды — вместе с семьей, друзьями или единомышленниками. Для индивидуального участия возраст участника должен быть не менее 12 лет.
Чтобы претендовать на главный приз — велосипед, необходимо набрать в буклете не менее 12 баллов из максимально возможных 24. Акция проходит с 1 июня по 31 октября.
Получить буклеты можно в Туристическом информационном центре Валмиеры (улица Бруниниеку, 1, Валмиера), в Культурно-историческом и туристическом центре Зилакалнса (улица Парка, 2, Зилайскалнс), в Центре посетителей природного парка Сканякалнс (улица Парка, 36, Мазсалаца), а также скачать в электронном виде на сайте visit.valmiera.lv.
Заполненные буклеты до 3 ноября 2026 года можно сдать в Туристический информационный центр Валмиеры, в Культурно-исторический и туристический центр Зилакалнса, отправить по почте (Valmieras novada Tūrisma informācijas centrs, Bruņinieku iela 1, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201) либо отсканировать и отправить на электронную почту tic@valmierasnovads.lv.
Заключительное мероприятие акции запланировано на 14 ноября 2026 года в Валмиерском культурном центре. Самые успешные участники игры получат по жребию поощрительные призы от туристических предприятий и домашних производителей Валмиерского края.
Главный приз — велосипед Ērenpreiss — предоставляет самоуправление Валмиерского края совместно с Ērenpreiss Bicycle Company.
Все присланные на конкурс детские рисунки можно будет увидеть в Валмиерском культурном центре с 9 по 14 ноября.