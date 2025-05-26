Смертельное ДТП в Агенскалнсе: мотоцикл перелетел через внедорожник и оказался на трамвайных путях

Эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис подчеркивает, что мотоциклистам пока следует быть особенно осторожными из-за состояния дорожного покрытия, так как оно после зимы еще не очищено. «Печально, что подобные происшествия случаются в городе. Человек, даже передвигаясь по городу на мотоцикле, не должен погибать. В данном случае стоит изучить, почему конкретный водитель потерял управление, почему так резко изменилось направление движения и произошло столкновение с этим транспортным средством», – говорит Ирбитис.