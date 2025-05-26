Смертельное ДТП в Агенскалнсе: мотоцикл перелетел через внедорожник и оказался на трамвайных путях
Недалеко от остановки общественного транспорта у рынка Агенскалнс водитель мотоцикла не смог справиться с управлением и врезался в стоящую там машину. В результате сильного удара мужчина получил тяжелые травмы, и, к сожалению, медики не смогли его спасти. Рядом с синим мешком лежали шлем мотоциклиста и один его ботинок.
После удара мотоцикл перелетел через внедорожник и оказался на трамвайных путях, а сам водитель остался лежать на проезжей части. На данный момент неизвестно, почему мотоциклист внезапно потерял управление, что привело к смертельной аварии. «Джип стоял на тротуаре, водителя в нем не было», – рассказывают местные жители.
Медики около 30 минут проводили реанимационные мероприятия, но спасти мужчину не удалось, сообщает «Degpunktā».
Эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис подчеркивает, что мотоциклистам пока следует быть особенно осторожными из-за состояния дорожного покрытия, так как оно после зимы еще не очищено. «Печально, что подобные происшествия случаются в городе. Человек, даже передвигаясь по городу на мотоцикле, не должен погибать. В данном случае стоит изучить, почему конкретный водитель потерял управление, почему так резко изменилось направление движения и произошло столкновение с этим транспортным средством», – говорит Ирбитис.