Второе за сегодня смертельное ДТП в Риге - возле рынка в Агенскалнсе погиб мотоциклист

Позже в социальных сетях появилась информация еще об одной трагедии. Очевидец сообщил о ДТП на улице Бариню, рядом с Агенскалнским рынком в Риге. По его словам, в аварии погиб мотоциклист. К сообщению было приложено фото с места происшествия, на котором видно, как экстренные службы работают на месте трагедии. Медики боролись за жизнь мужчины около 30 минут, проводя реанимационные мероприятия, однако травмы оказались слишком серьезными, и пострадавший скончался на месте происшествия. В комментариях люди уточнили, что мотоциклист въехал в припаркованный джип, а один из комментаторов добавил, что "рельсы и брусчатка самое опасное для мотоцикла".