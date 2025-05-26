Второе за сегодня смертельное ДТП в Риге - возле рынка в Агенскалнсе погиб мотоциклист
В Риге сегодня два человека погибли в ДТП, включая мотоциклиста у рынка в Агенскалнсе.
Ранее сообщалось, что в понедельник рано утром в Риге произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. На улице Мангальсалас водитель автомобиля Mitsubishi Montero Sport сбил двух мужчин. Инцидент случился вскоре после четырех часов утра. Один из пострадавших скончался от полученных травм. Государственная полиция начала уголовное производство и проводит расследование обстоятельств происшествия.
Позже в социальных сетях появилась информация еще об одной трагедии. Очевидец сообщил о ДТП на улице Бариню, рядом с Агенскалнским рынком в Риге. По его словам, в аварии погиб мотоциклист. К сообщению было приложено фото с места происшествия, на котором видно, как экстренные службы работают на месте трагедии. Медики боролись за жизнь мужчины около 30 минут, проводя реанимационные мероприятия, однако травмы оказались слишком серьезными, и пострадавший скончался на месте происшествия. В комментариях люди уточнили, что мотоциклист въехал в припаркованный джип, а один из комментаторов добавил, что "рельсы и брусчатка самое опасное для мотоцикла".
Кроме того, в воскресенье по всей Латвии было зарегистрировано 97 дорожно-транспортных происшествий.