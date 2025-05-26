ДТП в Риге: водитель Mitsubishi наехал на двух мужчин, один погиб
фото: LETA
Иллюстративное фото.
Аварии и происшествия

ДТП в Риге: водитель Mitsubishi наехал на двух мужчин, один погиб

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Рано утром в понедельник в Риге, на улице Мангальсалас, автомобиль сбил двух мужчин, один из которых погиб.

Инцидент произошел вскоре после 4 часов утра на улице Мангальсалас, где водитель автомобиля Mitsubishi Montero Sport наехал на двух мужчин. Один из пострадавших скончался. Государственная полиция начала уголовное производство и расследует обстоятельства происшествия.

Кроме того, в воскресенье в Латвии было зарегистрировано 97 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и 16 получили травмы.

Темы

Государственная полицияПолицияМангальсала

Другие сейчас читают