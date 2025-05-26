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Аварии и происшествия
Вчера 09:15
ДТП в Риге: водитель Mitsubishi наехал на двух мужчин, один погиб
Рано утром в понедельник в Риге, на улице Мангальсалас, автомобиль сбил двух мужчин, один из которых погиб.
Инцидент произошел вскоре после 4 часов утра на улице Мангальсалас, где водитель автомобиля Mitsubishi Montero Sport наехал на двух мужчин. Один из пострадавших скончался. Государственная полиция начала уголовное производство и расследует обстоятельства происшествия.
Кроме того, в воскресенье в Латвии было зарегистрировано 97 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и 16 получили травмы.