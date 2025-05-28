Праздник песни Латгалии: история латгальского непокорства и современность

Латгальская поэтесса Анна Ранцане пишет: «На первых Всеобщих латышских праздниках песни в Риге в 1873 году еще не было хоров из Латгалии. Латышам тогдашней Витебской губернии была запрещена свобода объединения и создания хоров. Лишь на третьем празднике в 1888 году в списке участников появляется хор из Крустпилса. Еще через два десятилетия, на пятом празднике песни, присоединяются певцы из Резекне и Даугавпилса. В 1926 году, уже в независимой Латвии, Латгалия по-прежнему оставалась белым пятном на карте праздников песни, с семью хоровыми коллективами. Видимо, именно поэтому такими важными для народа стали первые большие праздники песни Латгалии на новой эстраде в Стропах в Даугавпилсе, где свои голоса объединили несколько тысяч певцов со всей Латгалии. Принесенного ими меда песен хватило на все 50 лет неволи, ведь и тогда песня не умолкала, среди чуждого, навязанного, упорно сохраняя и свою, латышскую струну. В 1990 году в Даугавпилсе, на той же эстраде в Стропах, в едином хоре снова слились народная боль и тоска. "Aiz azara bolti bārzi, sudobreņa lapeņom..." Дирижер Терезе Брока подняла руки, как два серебристых крыла, чтобы снова поднять песню ввысь, как жаворонка в небе».