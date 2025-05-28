Праздник песни Латгалии: история латгальского непокорства и современность
В честь традиций совместного пения Латгалии, столетия Праздника песни и 750-летия Даугавпилса 1 июня, после десятилетнего перерыва, на эстраде в Стропах пройдет 15-й большой концерт Праздника песни Латгалии. Хотя во времена смены власти и оккупации официальное название этого праздника менялось, это касалось лишь нюансов (Праздник песни латгальской молодежи, Праздник песни Латгальской области, Краевой праздник песни в Даугавпилсе), общую хронологию уже можно проследить. В ожидании этого значимого события заглянем в историю поющей Латгалии.
Исторические источники свидетельствуют, что до Второй мировой войны прошло пять праздников песни Латгальского края: в 1925, 1929, 1935, 1936 и 1940 годах. Первым был Праздник песни латгальской молодежи в Резекне 17 и 18 мая 1925 года, который также называют Первым праздником песни Латгалии. Второй праздник песни Латгалии состоялся 2 июня 1929 года на эстраде парка Унион в Даугавпилсе (сегодня напротив парка Дубровина, на площади у пожарной части), и это был первый большой праздник песни в Даугавпилсе. Третий праздник песни Латгалии состоялся в Резекне 29 и 30 мая 1935 года и был посвящен 15-й годовщине освобождения Латгалии. 15 мая 1936 года в Даугавпилсе на спортивной площадке Черепова впервые прошел праздник песни Даугавпилсской области, который также называют Четвертым праздником песни Латгалии. 15 и 16 июня 1940 года в Даугавпилсе на эстраде в Стропах состоялся Пятый праздник песни Латгалии — последний перед потерей независимости Латвии.
Дальнейшие годы принесли множество изменений в жизнь жителей всей страны. Интересно, что праздник песни в Латгалии был организован и во время Второй мировой войны. Он состоялся 2 июля 1943 года в Даугавпилсе и хронологически считается шестым. Из периода советской оккупации наиболее значимым был Седьмой праздник песни Латгалии в Даугавпилсе на эстраде в Стропах в 1959 году.
Ярким и запоминающимся событием в культурной жизни Латгалии стал Первый праздник песни в обновленной Латвии — Восьмой праздник песни Латгалии, который прошел 26 и 27 мая 1990 года в Даугавпилсе. Традиция праздника песни в Латгалии продолжалась и после восстановления независимости Латвии. Последующие праздники проходили в Балви (в 1995 и 2002 годах), Виляны (в 1997 году) и Даугавпилсе (в 2005, 2010 и 2015 годах). Было решено проводить праздник песни Латгалии раз в пять лет, но в 2020 году он не состоялся из-за пандемии COVID-19. В этом году, после десятилетнего перерыва, праздник песни Латгалии снова возвращается в Даугавпилс.
Серебристые крылья латгальской песни
Латгальская поэтесса Анна Ранцане пишет: «На первых Всеобщих латышских праздниках песни в Риге в 1873 году еще не было хоров из Латгалии. Латышам тогдашней Витебской губернии была запрещена свобода объединения и создания хоров. Лишь на третьем празднике в 1888 году в списке участников появляется хор из Крустпилса. Еще через два десятилетия, на пятом празднике песни, присоединяются певцы из Резекне и Даугавпилса. В 1926 году, уже в независимой Латвии, Латгалия по-прежнему оставалась белым пятном на карте праздников песни, с семью хоровыми коллективами. Видимо, именно поэтому такими важными для народа стали первые большие праздники песни Латгалии на новой эстраде в Стропах в Даугавпилсе, где свои голоса объединили несколько тысяч певцов со всей Латгалии. Принесенного ими меда песен хватило на все 50 лет неволи, ведь и тогда песня не умолкала, среди чуждого, навязанного, упорно сохраняя и свою, латышскую струну. В 1990 году в Даугавпилсе, на той же эстраде в Стропах, в едином хоре снова слились народная боль и тоска. "Aiz azara bolti bārzi, sudobreņa lapeņom..." Дирижер Терезе Брока подняла руки, как два серебристых крыла, чтобы снова поднять песню ввысь, как жаворонка в небе».
Песенный код Латгалии
Истоки праздников совместного пения в Латгалии восходят к началу XX века, когда латгальское национальное самосознание стало быстро развиваться наряду с общими латышскими национальными движениями. В довоенное время в Латгалии проходили различные региональные праздники, в которых участвовали не только хоры, но и фольклорные коллективы, и оркестры. Они были тесно связаны с католической духовностью, которая играла (и продолжает играть) важную роль в латгальской культуре.
Во время советской оккупации праздники совместного пения в Латгалии продолжались, но были идеологически переосмыслены, с акцентом на образы и символы советской власти, одновременно стараясь сохранить традиционные формы пения. Однако даже в годы оккупации праздники песни Латгалии стали символом устойчивой культурной традиции благодаря усилиям местных культурных деятелей, стремившихся сохранить латгальское музыкальное наследие. Нередко под прикрытием советской пропаганды в программу удавалось включить латгальские народные песни и даже духовные песнопения, таким образом сохраняя связь с древними ценностями.
В конце 80-х годов прошлого века и начале 90-х годов праздники песни Латгалии пережили новый идейный подъем как выражение национальной и региональной идентичности. Значение латгальского языка, музыки и истории вновь было подчеркнуто, и праздники стали частью движения Атмоды.
В наши дни праздники совместного пения Латгалии собирают сотни хоров, фольклорных коллективов и оркестров со всей Латгалии, а также из других регионов Латвии. Они проходили в Резекне, Даугавпилсе и других крупных городах Латгалии, но с 2005 года проводятся в Даугавпилсе. Праздник песни Латгалии — это не просто музыкальное событие, песня стала кодом Латгалии, несущим в себе как прошлое, так и надежду на будущее.
Музыковед Эвалдс Даугулис в своей работе «Праздники песни Латгалии: хронологический аспект» в Трудах Музыкальной академии пишет: «Открытия современных музыковедов медленно доходят до общества и не слишком сильно влияют на его сознание относительно процессов в истории музыки. Это можно отнести и к хронологии праздников песни Латгалии. На данный момент у праздников песни Латгалии нет последовательной и единой нумерации».
Горькие праздники
Говоря о праздниках песни Латгалии, конечно, чаще всего вспоминают 15 и 16 июня 1940 года, когда они проходили одновременно с оккупацией Латвии. Тогда и участники праздника, и публика со слезами на глазах трижды подряд исполнили Dievs, svētī Latviju! («Боже, благослови Латвию!»), что превратилось в незабываемый эмоциональный момент народного единства.
В июне 1940 года на эстраде в Стропах в праздниках песни Латгалии участвовали более 11 000 певцов и 98 500 зрителей. Мероприятия посетили шесть министров правительства. Праздники завершились 16 июня, незадолго до вступления Красной армии в Латвию. Президент Латвии Карлис Улманис не посетил Даугавпилс, так как складывалась напряженная внутриполитическая и внешнеполитическая ситуация. Обращение президента к участникам праздника было услышано по радио.
Специально для этих праздников была построена новая эстрада в лесу в Стропах у Даугавпилса. В концертном зале Дома Единства состоялся акт награждения за лучшие народные костюмы. 16 июня началось шествие к эстраде. У ворот почета, созданных из трех пар красно-бело-красных флагов и зеленых гирлянд, почетных гостей встречал президиум организационного комитета праздников песни Латгалии. По обеим сторонам дороги стояли старейшины всех городов и волостей Восточной Латвии.
Все это хорошо помнит жительница Даугавпилса Наталия Сенькова, которая отправилась на праздник вместе со своим отцом, будучи 9-летней девочкой. Они заняли место у края эстрады и наблюдали за шествием и рассаживанием хоров. День был солнечным и красивым, на праздник собралось очень много людей. «Праздник песни был очень торжественным событием для города. Город готовился. Тогда редко у кого была машина, люди приезжали на пролетках. Недалеко от эстрады сделали большую стоянку для конных повозок, на которых зрители приехали на праздник. На эстраде были небольшие будочки, где продавали пиво. Когда мы пришли, шествие уже началось. В памяти остался один парень, который шел мимо в черных хромовых сапогах, они были начищены и блестели», — рассказывает она порталу augsdaugava.lv. Отец отправился за пивом и велел дочери оставаться на месте. Шествие закончилось, Наталия устала ждать и пошла искать отца, но они потерялись, и спустя некоторое время девочка одна отправилась домой пешком. Пока блуждала в поисках отца, слышала, как с эстрады звучат латышские народные песни.
На следующий день по тогдашней Шоссейной улице (ныне улица 18 ноября) шли колонны русских солдат, и маленькая Наталия вместе с другими детьми побежала посмотреть. Никто здесь не ждал солдат и не знал об их приходе. В тот же день застрелился офицер латвийской армии вместе со своей женой, которые жили в доме из красного кирпича на этой улице. «Это было сенсацией, мы с детьми пробрались во двор их дома и увидели оба гроба, это выглядело страшно. Они, наверное, знали, что их будут репрессировать или убьют».
Во время советской оккупации в июле 1950 года уже был организован Гривский праздники песни, а в 1970 году в эмиграции в Торонто (Канада) прошел Первый латгальский праздник песни. В 1990 году на эстраде в Стропах возобновились праздники песни независимой Латвии. В том году Праздник песни Латгальского края состоялся вскоре после принятия Декларации о восстановлении независимости Латвии — 26 и 27 мая под руководством Терезы Броки. Накануне мероприятия прошла служба и концерт духовной музыки в католической церкви Святого Петра. В финале праздника на эстраде в Стропах пело более восьми тысяч певцов. Огромный восторг вызвала речь тогдашнего председателя президиума Верховного Совета Латвии Анатолия Горбунова; часть своей речи он произнес на латгальском. По воспоминаниям участников праздника, «Горбунов в своей речи был очень осторожен. Он сказал, что поздравляет с этим мероприятием и что оно как бы перекликается с событиями 1940 года».
Карлис Улманис: «Мне искренне жаль...»
В июне 1940 года — в то время, когда на границах Латвии происходили драматические события, — президент Латвии Карлис Улманис остался в Риге и обратился к участникам праздника песни Латгалии по радио. Он сказал: «Стремительность международных событий на этой неделе превысила все, что мы до сих пор переживали. Такое положение требует моего присутствия в Риге, и я надеюсь, что вы все это тоже поймете. Мне искренне жаль, что я не могу лично участвовать в большом Латгальском празднике и быть с вами вместе в вашей радости и воодушевлении».
«Всегда, когда я говорю в Латгалии, я упоминаю важное географическое положение Латгалии в нашей стране. Даугавпилс — страж Даугавы, а Латгалия напрямую граничит с нашим большим восточным соседом, с которым нас связывают чрезвычайно важные общие интересы. Это касается нашей безопасности и безопасности Советского Союза и требует в первую очередь взаимного доверия. Над этим нам всем предстоит работать — как правительству, так и жителям; и здесь Латгалии, благодаря ее положению, отводится важная роль. (..)
Я обращаюсь к вам с полным признания уважением и почтением, как того заслуживает трудолюбивый, энергичный, вдохновленный священным идеализмом род, который это особенно явно доказал в последние годы, но который также является носителем и хранителем долгой, древней истории, духовной силы народа, чей путь шел вниз и в горы, в солнечном свете и под темными тучами, чтобы наконец снова начаться восхождение в гору, которое теперь уже не должно останавливаться.
Ярким проявлением этой активности и развития являются сегодняшние организованные праздники песни Латгалии, когда на берегу Даугавы встречаются мужчины и женщины из Резекне, Лудзы, Абрене, Аглоны, Ерсики, Риги и всех остальных регионов Латвии, чтобы укрепить и расширить основы единомыслия, согласия, сотрудничества и народного единства».
Центральные мероприятия праздника песни Латгалии в 2025 году
Среда, 28 мая
- 14:00 — открытие выставки "Песня объединяет!" в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее (ул. Ригас, 8)
Пятница, 30 мая
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15:00 — открытие выставки "Cauri symtgadei rokstus rokstūt" в Доме традиций Дома Единства (ул. Ригас, 22а; вход со стороны ул. Саулес)
Суббота, 31 мая
- Школа Саулес при Даугавпилсской средней школе дизайна и искусств (ул. Саулес, 8)
- 15:00 — показ латгальских народных костюмов
- 18:00 — концерт латгальских сценических народных танцев и музыки
Воскресенье, 1 июня
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17:00 — большой праздничный концерт "Дай мне силы!" на эстраде Стропы
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