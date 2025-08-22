Ринкевич напомнил, что связь государства с жителями Латвии начинается с самоуправлений

Президент Эдгар Ринкевич в обращении, которое было зачитано делегатам конгресса, отметил, что доверие жителей нужно беречь. Он подчеркнул, что самоуправления - первая и наиболее тесная связь жителей с госуправлением. Главы самоуправлений могут напрямую обращаться к населению, и эту связь нужно поддерживать и сохранять.