ФОТО: качели, карусели, тренажеры - детская площадка в Верманском саду будет полностью обновлена за 408 000 евро
Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы этим летом обновит детскую игровую площадку в Верманском саду, заменив устаревшие игровые элементы и покрытие детской площадки.
Верманский парк — второй старейший общественный парк в Риге. Существующая детская площадка была создана в 2007 году и сейчас уже физически и морально устарела.
«Верманский сад — одна из зеленых жемчужин Риги, и обновление детской площадки — это инвестиция как в сохранение культурно-исторической среды города, так и в развитие и благополучие детей. Мы искренне рады активно работать и создавать среду, где дети могут безопасно учиться и расти, при этом уважая историческую идентичность парка», — подчеркнул председатель Комитета по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы Виестур Зепс.
При обновлении детской площадки будут сохранены ее исторические очертания, включая существующую конфигурацию, ограждение и расположение скамеек. Разрабатывая концепцию и дизайн площадки, авторы проекта изучили историческое развитие Верманского сада и, вдохновившись эстрадой, которую тогда называли «Раковина», выдвинули девиз проекта: «Дети как жемчужины в раковине, сияют и развиваются в выдающихся личностей». Символ жемчужины будет проходить сквозь весь дизайн площадки как главный элемент игр, а также будет виден в нюансах покрытия — в виде кругов. Для создания спокойной и эстетически привлекательной среды при обновлении площадки будут использованы природные оттенки — зеленый, песочный, а также серые и коричневые тона, гармонично вписывающиеся в пейзаж парка.
На площадке планируется демонтировать все старые и изношенные игровые элементы, на их месте установить восемь новых, функционально разнообразных элементов для детей и взрослых. Будут созданы три игровых комплекса, две качели, две карусели, один тренажер для подтягиваний для взрослых и информационный стенд. Игровые элементы будут доступны и для детей с особыми потребностями. Сейчас площадка вмещает до 26 детей одновременно, а после реконструкции она сможет принять более 100 детей в возрасте от 1 до 14 лет.
Существующее резиновое покрытие, которое находится в плохом техническом и визуальном состоянии, на площади 500 квадратных метров будет заменено на литое резиновое покрытие и дополнено полусферами и сферическими элементами.
Реконструкцию площадки выполнит SIA Gumi Mix Group за 408 794 евро. Планируется, что строительные работы будут проведены в этом году. На время работ детская площадка будет закрыта для посетителей.