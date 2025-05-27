ФОТО: качели, карусели, тренажеры - детская площадка в Верманском саду будет полностью обновлена за 408 000 евро

На площадке планируется демонтировать все старые и изношенные игровые элементы, на их месте установить восемь новых, функционально разнообразных элементов для детей и взрослых. Будут созданы три игровых комплекса, две качели, две карусели, один тренажер для подтягиваний для взрослых и информационный стенд. Игровые элементы будут доступны и для детей с особыми потребностями. Сейчас площадка вмещает до 26 детей одновременно, а после реконструкции она сможет принять более 100 детей в возрасте от 1 до 14 лет.