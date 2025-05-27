"Сегодня он критикует Россию, а завтра убьет ребенка!" Позиция легендарного латвийского хоккеиста Артура Ирбе взбесила россиян

Отреагировали и другие политики. «Пусть он не переживает за Россию. Лучше пусть переживает за свою маленькую, но якобы гордую Латвию. Пусть занимается своим делом, развивает спорт у себя в стране, пишет книги о спорте, снимает кино, тренирует. За Россию переживать не надо, у нас в отличие от Прибалтики много дел и работы. Им же так скучно, все оттуда разбежались, от населения осталась третья часть. Вот они от скуки начинают придумывать разные истории и комментировать то, что им не нужно комментировать. Тем более, что выглядит это не профессионально, а дилетантски. Поэтому не надо обращать на это внимания, подобных высказываний будет еще много. Как мне говорили родители, все идет от безделья», — заявил в интервью Vseprosport.ru депутат Госдумы Дмитрий Свищев. «Ирбе никто не будет уговаривать участвовать в Олимпиаде. И никто сильно не расстроится, если он туда не приедет. Ему нужно больше заниматься вопросами своей команды, а не потенциальным допуском российских хоккеистов. Хотя мотивация Ирбе в чем-то и понятна, кроме политического подтекста, там есть и расчет. Наша сборная — одна из лидеров мирового хоккея. Пока нас нет, у таких команд, как Латвия, повышаются шансы добиться лучшего результата».