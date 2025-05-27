"Сегодня он критикует Россию, а завтра убьет ребенка!" Позиция легендарного латвийского хоккеиста Артура Ирбе взбесила россиян
Легендарный латвийский хоккейный вратарь Артур Ирбе категорически против участия России в Олимпийских играх и других международных турнирах, пока она продолжает убивать людей в Украине и не понесла заслуженного наказания. Об этом он заявил в интервью шведской газете Dagens Nyheter. Неудивительно, что это вызвало агрессивную критику в России.
Подобно своему чешскому коллеге — олимпийскому чемпиону 1998 года и двукратному обладателю Кубка Стэнли Доминику Гашеку — Ирбе, который в свое время стал двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, но в 1991 году отказался играть за нее, убежден: Россию нельзя допускать к международным турнирам. «В первую очередь — война еще не закончилась. В Украине по-прежнему убивают невинных людей, разрушаются семьи. Пока это продолжается, никому нельзя делать поблажек», — заявил Ирбе.
«Что касается спорта — для меня само собой разумеется, что им категорически нельзя участвовать в подобных мероприятиях».
Ирбе подчеркнул, что он лично будет бойкотировать Олимпийские игры 2026 года, если туда допустят Россию. «Я не принимаю решений, но у меня есть четкая позиция: Россия должна очень долго ждать, прежде чем вновь обретет место на мировой и политической арене. Сначала она должна понести наказание за совершенные преступления, покрыть расходы на восстановление и выплатить компенсации. Как бы это ни называлось, всем должно быть ясно, кто в этой войне агрессор, а кто — жертва», - считает он.
Неудивительно, что в России Ирбе немедленно облили грязью, назвав психом и потомком нацистов. «Слова Ирбе о том, что сборную России нельзя допускать? Человек перевернулся, о таких людях даже не хочется говорить. Ирбе — человек-никто, вот и все. Это все идет от руководства. Посмотрите, кто руководит странами Балтии. Это люди, у которых предки во время войны прислуживали немцам. Зачем мне о каком-то Ирбе разговаривать? Даже неудобно про него что-то говорить. Все эти заявления делают вратари: Гашек, сейчас Ирбе, потом еще кто-то. А это о многом говорит. Из игроков все либо молчат, либо говорят, что должны играть сильнейшие», — заявил двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
«Для меня люди, которые вместе прожили не один десяток лет в СССР, а потом говорят вот такие вещи, - как нацисты. Сегодня Ирбе говорит, а завтра убьет ребенка. Противно даже про него говорить», — сказал Михайлов в интервью sports.ru.
Ему вторит и легендарный российский защитник, двукратный олимпийский чемпион и нынешний депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, который ранее уже предлагал запретить трансляцию чемпионата мира по хоккею в России, «откуда нас выгнали как собак». «Я не знаю, что происходит в голове у всех этих ребят. Пусть он вернет обратно золотые медали чемпионатов мира и останется просто Артуром Ирбе. Без всяких званий», — цитирует Фетисова агентство РИА Новости. «Если бы он тогда говорил про все, что связано с нашей страной, то это вызвало бы больше уважения. Чем сейчас, когда все подобное против России исходит из всех углов. Это некрасиво».
Отреагировали и другие политики. «Пусть он не переживает за Россию. Лучше пусть переживает за свою маленькую, но якобы гордую Латвию. Пусть занимается своим делом, развивает спорт у себя в стране, пишет книги о спорте, снимает кино, тренирует. За Россию переживать не надо, у нас в отличие от Прибалтики много дел и работы. Им же так скучно, все оттуда разбежались, от населения осталась третья часть. Вот они от скуки начинают придумывать разные истории и комментировать то, что им не нужно комментировать. Тем более, что выглядит это не профессионально, а дилетантски. Поэтому не надо обращать на это внимания, подобных высказываний будет еще много. Как мне говорили родители, все идет от безделья», — заявил в интервью Vseprosport.ru депутат Госдумы Дмитрий Свищев. «Ирбе никто не будет уговаривать участвовать в Олимпиаде. И никто сильно не расстроится, если он туда не приедет. Ему нужно больше заниматься вопросами своей команды, а не потенциальным допуском российских хоккеистов. Хотя мотивация Ирбе в чем-то и понятна, кроме политического подтекста, там есть и расчет. Наша сборная — одна из лидеров мирового хоккея. Пока нас нет, у таких команд, как Латвия, повышаются шансы добиться лучшего результата».